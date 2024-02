Mujer pide a un hombre que gane 90 mil pesos al mes: “Me tiene que consentir, ser lindo y dejarse dominar”

La mujer dijo que un hombre necesita ganar esa cantidad para consentirle sus caprichos. (TikTok @dobleaar_elcubanoaguilar)

Se acerca el Día de San Valentín en todo el mundo y muchas mujeres solteras ya tienen algo planeado para pasar un lindo momento romántico al lado del chico o chica que tanto les gusta.

Sin embargo, hay otras que al parecer pasaran el día solas debido a sus altas expectativas que piden para hombre o mujer que quieran conquistarlas.

Muestra de ello, fue una joven que se volvió viral en la red social de Tiktok al dar a conocer sus altas expectativas para que un hombre logré conquistar su corazón.

En el perfil de Doble AAR El Cubano Aguilar, se viralizó un video en donde una joven que estaba siendo entrevistada afirmó que un hombre que quiera salir con ella necesita ganar mínimo 90 mil pesos, ya que espera ser consentida.

“Porque si, me tiene que consentir y así, me compraría muchos outfis, tacones, me encantan los tacones”, destacó.

¿Y si el hombre que le gusta no gana los 90 mil al mes?

La mujer dijo ser merecedora de tener alguien con dinero. (TikTok @dobleaar_elcubanoaguilar)

Posteriormente, la chica que la entrevistaba le cuestionó a la mujer que si en caso de que no encontrara a ese hombre que gana 90 mil al mes dijo que anhela a uno que se mangonee.

“Pues que sea alto, ser lindo, tierno y dejarse dominar. No soy tóxica, no más posesiva, si no se deja mangonear no es para mi”, finalizó en el video de más de 2 millones de reproducciones.

Rápidamente el video se ha hecho viral y muchos son los que han criticado a la mujer por ser interesada, por lo que empezaron a insultarla por su aspecto físico.

La mujer dijo que es posesiva y aseguró que si pide esa cantidad es por que se lo merece Crédito: TikTok dobleartt_elcuba

“Apoco si mi garibaldo”; “apoco si mi boing de mango”; “con esos 90 mil mejor me compro una PC le instalo warzon total pesan lo mismo”; “Mejor me compro un San Bernardo. Misma inversión pero me cuida”; “Pues si se necesitan los 90,000 para poder llenar esa panza”; “entiendo que hay que ganar eso para alimentarla”; “90 mil pesos? si la renta de grúas nomás cuesta 700, no me checan mis cuentas bro”, fueron algunos de los polémicos comentarios a la mujer.