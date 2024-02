Mujeres con Bienestar 2024: qué hacer si no entregaste los documentos el día de tu cita

Mujeres con Bienestar finaliza el paso de aceptación de documentos el 9 de febrero (X/@delfinagomeza)

Las mujeres que se registraron en la segunda convocatoria de Mujeres con Bienestar tienen hasta mañana, 9 de febrero, para entregar sus documentos en el módulo que les corresponde, pero hay casos de solicitantes que no pudieron realizar este paso el día que les indicaba su cita.

Te puede interesar: Mujeres con Bienestar Edomex: así puedes activar la tarjeta desde la app

Según está estipulado en la convocatoria del programa, las aspirantes deberán de acudir a su sede del Bienestar asignada según la cita que se les programó. Hay quienes vieron los datos de su cita muy tarde para acudir al módulo o no pudieron asistir por motivos de fuerza mayor.

Ya que no hay reprogramación de citas ni existe un día para las rezagadas, algunos módulos han optado por pedir a las solicitantes que no pudieron acudir el día que se les programó, que vayan en cualquier día o el último (9 de febrero) a su módulo, pues después no podrán recibirlas.

Sólo quienes tienen su FUB pueden acudir a la entrega de papeles en el módulo que les corresponde (Gob. Edomex)

Por ello lo recomendable es ir al módulo que indica la cita (que se puede revisar desde la misma página donde se consulta el estatus, en este enlace) y llevar todos los documentos que se piden.

Te puede interesar: Mujeres con Bienestar: Cumplir este paso es fundamental para obtener el pago triple en febrero

Entregar la documentación es indispensable porque es el paso con el que se realiza el registro y se comprueba que la información registrada en la solicitud es verdadera. En caso de que no se leven los papeles, no se otorgará el apoyo económico.

Hasta el momento no se ha dado a conocer si el fin de semana del 10 al 11 de febrero abrirán módulos especiales para atender a las mujeres que no pudieron llevar la documentación; sin embargo, en la convocatoria pasada sí hubo sedes abiertas para que las solicitantes entregaran sus papeles de forma extemporánea.

A partir del 12 de febrero se entregarán tarjetas a las mujeres que hayan sido seleccionadas como beneficiarias (Infobae/Jesús Avilés)

¿Qué pasa si no recibí el mensaje para entregar mis documentos?

En el caso de que en tú solicitud ya encuentres el día, hora y módulo en el que tienes que entregar la documentación para revisión, pero no has recibido el mensaje notificándote tu cita, es necesario seguir las instrucciones de la página, pues en algunos casos el mensaje no fue enviado o por error no pudo ser entregado.

Te puede interesar: Mujeres con Bienestar Edomex: ¿Cuánto tiempo se suspenderá el programa y por qué?

Al momento de acudir a la cita no solicitarán prueba del mensaje de notificación, únicamente será necesario mostrar todos los papeles que se piden en el convocatoria.

En el caso de que no hayas recibido el mensaje de la cita ni encuentres la información en la página de la solicitud, por ahora posiblemente no hayas sido elegida para ser beneficiaria de la segunda convocatoria o tendrás que esperar instrucciones futuras.

Mujeres con Bienestar se detendrá por veda electoral, por ello es necesario entregar la documentación dentro de las fechas estipuladas para este paso (Cuartoscuro)

¿Qué documentos debo llevar a la cita de Mujeres con Bienestar?

La documentación necesaria para finalizar por el registro de Mujeres con Bienestar son:

-Acta de nacimiento

-CURP

-Comprobante de domicilio

-Credencial de elector

-Formato Único del Bienestar (FUB).

Para todos los papeles es necesario llevar al menos un copia.

El hecho de llevar la documentación no confirma que las solicitantes serán beneficiadas, pues sólo es una parte más del proceso de registro.

El FUB puede imprimirse únicamente cuando ya está la cita programada, se encuentra en el segundo punto de la solicitud, en la pestaña “Documentación”. Para ingresar a la página únicamente es necesario poner el folio y el número de teléfono registrado al inicio.

El mensaje de entrega de tarjetas comenzará a enviarse a partir del 10 de febrero ya que este último paso comenzaría el 12 de febrero y se extendería hasta el 24 de febrero.

También para este paso será necesario acudir nuevamente al módulo asignado con otra documentación.