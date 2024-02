La Mañanera de hoy 9 de febrero | “ProPública y Tim Golden se toparon con pared con su reportaje en su contra”: AMLO

Declinó la invitación

Te puede interesar: La Mañanera de AMLO hoy 7 de febrero | “Justificación de reformas constitucionales, invitación a Golden a la mañanera y presentación de libro”, entre lo más relevante

Tim Golden declinó la invitación de asistir a la mañanera, informó López Obrador quien agregó que por eso ProPública dio respuesta del por qué se realizó el reportaje en su contra, además de manifestar que se “sienten agredidos”.

No dudo que estén metidos los del bloque conservador, es una conspiración, un acto de subversión, acusó el Ejecutivo.

El periodista sacó un reportaje que señala vínculos entre el Cártel de Sinaloa y AMLO. Foto: The Marsahll Proyect

El gran Calumniador

Te puede interesar: AMLO dialogó con Joe Biden sobre la migración y le hizo estas 10 propuestas

Tim Golden es un gran calumniador y lo que respondió ProPública demuestra que están vinculados al gobierno de Estados Unidos, que no es un periodismo independiente, ellos mismo dicen que la DEA les pidió no dar a conocer sus fuentes -lo confiesan- y hablan de una asociación de las llamadas No Gubernamentales o de la Sociedad Civil que son apéndices de las agencias y que reciben dinero del gobierno (...) esa es su misión y pagan a estos periodistas para hacer dicho trabajo sucio, pero ¡aquí se toparon con pared!, expresó AMLO.

No voy a dejar denunciarlos ni dejar de decir que ese periodista premiado es un calumniador, dijo.

Te puede interesar: La Mañanera de AMLO hoy 8 de febrero | “Justificación de las ausencias de Durazo y reportaje de Tim Golden nos hizo lo que el viento a Juárez”, entre lo relevante

AMLO negó que vaya a ejercer acción penal, optó por el debate abierto.

¿Quién puede pagar un reportaje así?, como para generar 170 millones de vistas, cuestionó.

AMLO llama calumniador a Tim Golden

Peligro para México

Otra vez el presidente volvió a hablar de que los medios de comunicación están en su contra y de nueva cuenta sacó a la palestra el fraude del 2006, año en el cual se llevó a cabo la campaña electoral más sucia con la frase “AMLO, un peligro para México”.

Las guerras sucias estuvieron caracterizadas por la condonación de impuestos y otorgar contratos leoninos por orden presidencial, señaló.

Fraude del 2006 - AMLO

Reformas para el campo

El titular de la SAGARPA, Víctor Villalobos, habló de los cuatro programas ejecutados por la institución a su cargo: Producción para el Bienestar, Fertilizantes para el Bienestar, BIENPESCA y Precios de Garantía a Precios Alimentarios Básicos.

Producción para el Bienestar

Inversión acumulada de 81 mil 494 millones.

Mas de 2 millones de beneficiarios.

35.1% del padrón son mujeres y el 56.3% a productores de poblaciones indígenas.

Fertilizantes para el Bienestar

Inversión acumulada de 44 mil 183 millones de pesos.

Un millón de toneladas de fertilizantes entregados.

2 millones de beneficiarios.

Atención a 3 millones de hectáreas.

BIENPESCA

Inversión acumulada de 7 mil 343 millones de pesos.

191 mil 592 productores pesqueros beneficiados.

40 mil mujeres forman parte del padrón.

Precios de Garantía

50 mil 106 productores beneficiados.

24 mil 300 instaladas para la distribución de los productos.

Titular SAGARPA - Víctor Villalobos

Sembrando vida

Ariadna Montiel, titular del Bienestar, hablará sobre las reformas constitucionales para el bienestar del pueblo de México, entre ellos Sembrando Vida:

Aplica en 24 estados.

Se han cultivado mil 488 millones de plantas en un millón 106 mil hectáreas.

Reciben un jornal de 6 mil 250 pesos mensuales.

Una inversión de 38 mil 928 millones de pesos.

Se plantea la reforma constitucional del artículo 27 “para garantizar un jornal seguro, justo y permanente a las y los campesinos que cultiven sus tierras sembrando árboles frutales, maderables y especies que requieren ser procesadas”.

Ariadna Montiel - Sembrando Vida

Inició la conferencia matutina del presidente López Obrador en la cual hoy se hablará de las reformas propuestas respecto al apoyo al campo: precios de garantía, entrega de fertilizantes, apoyos del gobierno, subsidios, entre otros.

Hoy es viernes para hablar de diversos tópicos y de responder preguntas en la conferencia matutina del presidente AMLO.

Sigue el minuto a minuto de La Mañanera en INFOBAE.