Esto tuvo que hacer Lupillo Rivera para superar la ruptura con Belinda

Lupillo Rivera estuvo en una borrachera de 20 días (@lupillorivera / @belipop)

Lupillo Rivera y Belinda terminaron hace años, pero su relación fue muy comentada cuando la cantante terminó con Christian Nodal y volvió a ser tema de conversación porque el intérprete de regional mexicano ingresó a La Casa de los Famosos y conversó sobre su vida con los otros habitantes.

Entre diversas pláticas, Lupillo confesó que la ruptura con Belinda le dolió muchísimo y quedó marcado por dicha relación, ya que la cantante mantenía un vínculo cercano incluso con sus familiares, dejando entrever que estaba bastante integrada a su vida.

Es por esto que cuando se terminó el amor de manera unilateral, Lupillo eligió el alcohol como su mejor amigo para desahogarse. Si bien esto no es una forma sana de lidiar con el duelo por una relación, el Toro del Corrido se dijo orgulloso por haber vivido de esa forma con el dolor.

Esta “borrachera” duró 20 días, de acuerdo con lo que contó recientemente:

(Captura de pantalla/YouTube)

“Sufrí mucho, me dolió mucho de esas que me marcó y que puedo decir orgullosamente que duré en la borrachera como 20 días sin parar así, y nunca se lo demostré a nadie, a nadie, y me dolió mucho”

“Se llevaban super super bien con ella (Belinda) exagerado, me gusto esa onda, o sea levantarse uno en la madrugada y no sentirla y que vas a la cocina y están comiendo juntas”, dijo también.

Esta no es la primera vez en que Lupillo Rivera revela algún detalle sobre su relación con Belinda dentro de La Casa de los Famosos 4, ya que recientemente contó que ella solía controlar sus redes sociales.

Aparentemente, Belinda bloqueaba gente —principalmente mujeres— desde su cuenta de Instagram, pero esto no lo supo en su momento, la conversación surgió dentro del reality cuando Ariadna le preguntó si su ex pareja controlaba el perfil, pues tenía a Maripily bloqueada.

De acuerdo con lo que compartió Lupillo, la intérprete de Luz sin gravedad solía cuestionarlo sobre algunas mujeres con quienes se escribía.

“Lo que pasa es que viene un momento donde le tienes confianza a la mujer, ¿no? Y yo... el celular ahí está. Y salía algo de que (Belinda decía:) ‘Oye, ¿por qué esta muchacha te mandó un mensaje?’”

En el relato, el hermano de Jenni Rivera mencionó que accedía a dar las explicaciones que fueran necesarias sobre las personas a quienes conocía, pero únicamente se trataba de aquellas mujeres con las que había coincidido en algún evento musical, pero eso también era motivo de enojo.

“(Le respondía) ‘Oye, pues es que la saludé el otro día en un show de radio y lo que sea y le siguió’. (Ella contestaba:) ‘Entonces andas muy amable’”, reveló.

El tatuaje de Lupillo

(Foto: Instagram/lupilloriveraofficial)

Las insistencias de sus compañeros de programa llevaron a Rivera a abrirse sobre este capítulo de su vida, incluyendo detalles de su primera cita y encuentros románticos, y la decisión de tatuarse el rostro de la artista en su brazo. Según Rivera, el interés mutuo surgió durante las grabaciones de ‘La Voz México’, donde un desafío de percepciones provocó que quisiera demostrarle a Belinda quién era realmente fuera de cámaras, llevando a una cena y paseo que marcaría el inicio de su relación.

Rivera, además, explicó la razón detrás de su destacado tatuaje de Belinda, relacionándolo con su admiración por Marilyn Monroe y su belleza, pero destacando que, a diferencia de Monroe, Belinda fue una parte importante y real de su vida, lo que finalmente le motivó a marcar su piel en su honor.