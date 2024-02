Qué implicaría para Claudia Sheinbaum una de las reformas propuestas por AMLO

Claudia Sheinbaum junto a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) (Foto: CUARTOSCURO)

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso reformar la Constitución para que en la revocación de mandato de 2027 se reduzca de 40% a 30% el porcentaje mínimo de particpación para hacerla vinculante, por lo que en ese escenario sería más fácil remover a la persona titular del Poder Ejecutivo.

En caso de que una de las dos candidatas se convierta en la primera mujer en alcanzar la presidencia de México, su permanencia durante todo el sexenio estará condicionada por la consulta de revocación de mandato.

En la conferencia mañanera, en Palacio NAcional, la secretaria de Gobernación, Luisa MAría Alcalde explicó que la intención de la reforma propuesta por López Obrador es reducir el porcentaje de votación en la consultas populares y hacerlas obligatorias, incluyendo la revocación de mandato.

“Algo fundamental es que en el caso de las consultas como de la revocación de mandato, que estas se harán en las elecciones tanto intermedias como las elecciones a Presidencia. Se baja el umbral necesario para que estas consultas y esta revocación sean vinculantes, sean obligatorias. Antes la ley establecía 40%, hoy se establece una reducción al 30%”, explicó Luisa María Alcalde.

La secretaria gobernación, María Luisa Alcalde y el coordinador general de comunicación social y vocero de la presidencia de la república Jesús Ramírez durante una rueda de prensa en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

Es decir, a partir del próximo sexenio le ley exigirá menos votos para así destituir a un presidente de la República, en caso de que esta reforma sea aprobada.

Hasta hoy, la Ley Federal de Revocación de Mandato establece como requisito que dentro de los tres primeros años de gobierno, al menos 3% de la lista nominal de electores, distribuidos en al menos 17 entidades, solicite la consulta.

De aprobarse la propuesta de reforma de López Obrador, la consulta de revocación de mandato debe ser obligatoria, por lo que tendría que llevarse a cabo en 2027. Si Sheinbaum, como apuntan las encuestas, gana la presidencia, no podrá evitar someterse a este ejercicio, donde el umbral para una posible destitución ya sería más bajo.

El padrón electoral es de aproximadamente 98 millones de personas, y bastaría con que acudan a las urnas aproximadamente 30 millones para hacerla vinculante, es decir que tenga efectos legales. Si 15.5 millones de ciudadanos no están conformes con los resultados del Ejecutivo, éste tendrá que dejar el cargo.

El presidente López Obrador aseguró que hasta ahora hay condiciones para presentar las reformas, además de que se está frente a un periodo electoral en el que se define también un proyecto de nación Crédito: Gobierno de México

En abril de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador no estuvo en riesgo de dejar el cargo porque la participación fue menor al 40% que establece la ley. En esa ocasión 17.5 millones de mexicanos acudieron a las urnas a participar y se manifestaron a favor de López Obrador, no obstante, no se alcanzó el umbral para hacerla vinculante, por lo que el resultado fue intrascendente.

El presidente López Obrador ha manifestado de forma abierta su deseo para que la persona que lo suceda en la presidencia de la República continúe sus grandes obras y con su plan de gobierno, por ello ya dio a conocer el décalogo que debe seguir la 4T durante el próximo sexenio.

“La presidenta más vulnerable a las intenciones de mediano plazo de López Obrador es Sheinbaum, no la candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, o el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez”, señaló el columnista Raymundo Riva Palacio.

Distintos analistas políticos coinciden en que de ganar Claudia Sheinbaum, los seguidores de la 4T estarán esperando que ella siga el programa ya diseñado por López Obrador, continue el camino de reformas que él planteó, pero en caso de apartarse del estilo del obradorismo, el reclamo podría verse reflejado en la consulta de revocación de mandato.

Hasta hoy, las encuestas dan ventaja a Claudia Sheinbaum (Cuartoscuro)

También a puntan que la base electoral de Morena ronda los 17 millones de electores, esto quiere decir que el lopezobradorismo tiene la fuerza suficiente para salir a las urnas y marcar el destino de una revocación de mandato.

El columnista Jorge Zepeda Patterson, hizo un primer análisis sobre el paquete de reformas propuesto por López Obrador, y aunque aclaró que desde su perspectiva acotar un probable gobierno de Sheinbaum no es la intención primaria del tabasqueño, reconoció que el fecto político de estas reformas sí impactaría a la siguiente administración.

“Una razón adicional que motivaría a López Obrador a presentar estas reformas, se dice, es anticipar una especie de agenda de trabajo para Claudia Sheinbaum durante su próximo sexenio”, dijo el analista político, aunque apuntó que su análisis es que López Obrador busca asegurar su legado.