“Lo nuevo, es embriagante”: Lilly Téllez se burla de Samuel García y Álvarez Máynez por video

Lilly Téllez criticó el gobierno de Samuel García. (Cuartosocuro FOTO: FERNANDO CARANZA GARCIA / FOTO: DANIEL AUGUSTO)

La ex aspirante a la candidatura presidencial y senadora, Lilly Téllez García, criticó a Jorge Álvarez Máynez, abanderado presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), y a Samuel García tras grabar en un supuesto grado de ebriedad durante un partido de fútbol.

La integrante del Partido Acción Nacional (PAN) no dejó pasar la oportunidad ante la polémica de los emecistas para burlarse de las condiciones en las que ambos políticos se encontraban. A través de redes sociales, la panista replicó una versión de la famosa canción del partido naranja, cambiando la letra de manera irónica.

“Lo nuevo, es embriagante, Lo nuevo, es chocante, Lo nuevo, ¡es prepotente!, Lo nuevo, es aberrante... Con el Pato, de borracho y cantinero, lo nuevo es grosero. En Movimiento alcoholizado, la cruda es impresionante ¡Arráncate, compadre!”, destacó la legisladora desde su cuenta oficial de Twitter, ahora X.

Los presidenciables de MC fueron criticados por la incongruencia de sus actos con su discurso. Fotos: X

Pese a que es incierto el estado en el que el gobernador de Nuevo León y el candidato presidencial de MC se encontraban, más de un actor político destacó que ambos se presentaban bajo los efectos del alcohol. Uno de ellos fue Manlio Fabio Beltrones, quien criticados en el video compartido por los emecistas.

A través de redes sociales, el precandidato del PRI se pronunció a la polémica al haber sido mencionado por Álvarez Máynez entre risas e indirectas. En su publicación indicó que el comportamiento de los políticos es lamentable y que desde esas condiciones no pueden llevarse a cabo prácticas políticas.

“No se puede gobernar o hacer política desde una borrachera de poder o alcohol. Siempre ha dado malos resultados. Eso lo sabe Dante Delgado. Espero no estén usando drogas más duras y descuiden a sus familias”, indicó el tricolor.

No obstante, este comentario no pasó por desapercibido por el precandidato presidencial del Movimiento naranja, quien no tardó en responder. En su réplica retó a Beltrones a hacerse una prueba de antidoping ante sus comentarios antes dichos.

Jorge Álvarez Máynez y Samuel García estaban bajo la supuesta influencia del alcohol. (Captura de pantalla)

“La gran diferencia es que mientras yo puedo salir a la calle y asistir a los estadios, usted y la vieja política quebraron al país desde los restaurantes y antros más lujosos de México y el mundo. Póngale hora y fecha y nos vemos en el antidoping. Y ya que le habla a Dante, lleve a su dirigente nacional y a toda su pandilla. Que disfrute esta campaña, porque será la última. Saludos”, destacó el emcista en su mensaje.

Qué dijo Álvarez Máynez en su video

El pasado 3 de febrero, el abanderado presidencial de MC y Samuel García asistieron al partido de Tigres vs Pumas en un palco, acompañados de siete personas, entre las que destacaban el también candidato al Senado de Sonora, Ernesto “Pato” de Lucas Hopkins.

Jorge Álvarez Máynez, precandidato de MC a la Presidencia de la República, ha protagonizado un polémico video junto al gobernador de Nuevo León, Samuel García, en donde ambos se burlan del INE. (X/@michelleriveraa)

En medio del furor del jugo, los emecista comenzaron a grabar. El video fue filtrado, pues en ninguna de las cuentas de Álvarez Máynez aparece. Pese a que se desconoce quién pudo compartirlo, en redes sociales comenzó a tener gran relevancia entre los internautas.

Y es que, los emecistas comenzaron a ironizar en primer lugar con las multas que les interpuso el Instituto Nacional Electoral (INE), por el video de su “destape”. No obstante, el tono de las risas comenzó a subir cuando el Álvarez Máynez apuntó a “Pato” de Lucas Hopkins para asegurar que sería el ganador de la senaduría por Sonará y por la que compite también el priista Beltrones.

“Saludos a Beltrones, ay papá, te la vas a (pelar) hasta Sonora”, indicó en compañía de Samuel García.