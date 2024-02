Álvarez Máynez está dispuesto a disculparse tras publicación de su video con Samuel García

El aún diputado habló sobre el escándalo que significó su video (Cuartoscuro)

El precandidato a la Presidencia de la República de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, se dijo dispuesto a pedir disculpas si alguien se sintió ofendido con su video a lado del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, que se filtró en redes sociales.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, el aún diputado federal fue cuestionado sobre si se disculparía con las personas que mencionó en la grabación, presuntamente en estado de ebriedad, especialmente con el precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones.

Ante esto, el político zacatecano expresó que si alguien se sintió ofendido, podrían hablar con él y no tendría ningún problema con disculparse debido a que no tiene conflicto con rectificar cuando sabe que hizo mal, como en esta ocasión.

“Mira, por ejemplo, si usted me dice ‘yo estoy ofendido’, ‘no es la manera’ (...) a quien se sienta ofendido, lastimado, eso no está bien...con todo gusto, yo no tengo ningún problema en rectificar”

Álvarez Máynez también destacó que nunca esperó que el problema escalara a tal magnitud, debido a que se trató de un hecho que ocurrió una noche de sábado durante un partido de futbol entre amigos, por lo que nunca esperó que fuera parte de un acto de campaña o asuntos laborales.

“Por supuesto me hubiera gustado que no se viera, que no se subiera ese video, no es un asunto que a mí me interese que sea el sello de la campaña (...) Es un sábado en la noche, es un estadio de futbol, es un convivio entre amigos y no es un acto de campaña, que ni ha iniciado, ni es trabajo (...) no es justificación, es un asunto de contexto”, puntualizó.

¿Qué generó el problema?

Durante la noche del martes 7 de junio, se viralizó un video donde se ve a Álvarez Máynez extasiado —algunos mencionaron que en presunto estado de ebriedad— durante el partido Tigres vs Pumas de la Liga MX, mientras se encontraba en unos de los palcos del estadio Universitario, acompañado por el gobernador neoleonés y otros políticos de Movimiento Ciudadano (MC).

No obstante, lo que destacó fue la burla que realizó el legislador sobre las multas que las ha impuesto a él y García Sepúlveda el Instituto Nacional Electoral (INE): “Multa, multa, multa, multa por tramposo, una multa por el INE”. Aunado a lo anterior, el precandidato se dirige a Ernesto Pato de Lucas Hopkins, candidato al Senado por Movimiento Ciudadano (MC), y decidió mandarle un mensaje a Manlio Fabio Beltrones debido a que será competencia de su compañero de partido.

“Saludos a Beltrones. ¡Ay, papá, te la vas a (pel*r) hasta Sonora”

Jorge Álvarez Máynez, precandidato de MC a la Presidencia de la República, ha protagonizado un polémico video junto al gobernador de Nuevo León, Samuel García, en donde ambos se burlan del INE. (X/@michelleriveraa)

Una vez que se viralizó el video, el priista decidió responder y cuestionó las actitudes, así como el presuntos estado de ebriedad y sólo deseó que no usaran otro tipo de drogas: “No se pude gobernar o hacer política desde una borrachera de poder o alcohol. Siempre ha dado malos resultados. Eso lo sabe Dante Delgado. Espero no estén usando drogas más duras y descuiden a sus familias”.

Posteriormente, el emecista respondió que él sí puede salir a estadios y disfrutar de la calle; sin embargo, Beltrones y el resto de los priistas presuntamente serían los culpables de haber “quebrado a México”. Además, en el mensaje lo retó a una prueba de antidoping.

“La gran diferencia es que mientras yo puedo salir a la calle y asistir a los estadios, usted y la vieja política quebraron al país desde los restaurantes y antros más lujosos de México y el mundo. Póngale hora y fecha y nos vemos en el antidoping. Y ya que le habla a Dante, lleve a su dirigente nacional y a toda su pandilla. Que disfrute esta campaña, porque será la última. Saludos”, redactó.