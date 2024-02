Ricardo Monreal niega que reformas de AMLO estén ‘muertas’: “Gozan de cabal salud”

El senador de Morena aseguró que el Grupo Parlamentario acordó ya ir con todas las propuestas del presidente. (Prensa/Ricardo Monreal)

El senador Ricardo Monreal defendió la reformas que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó hace unos días y por las cuales se requiere de una mayoría calificada, con la cual Morena y sus aliados no cuentan ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado de la República.

Te puede interesar: Luisa María Alcalde detalla las reformas de AMLO: “Pretenden retomar el sentido social de la Constitución”

Durante una conferencia de prensa previo a que Monreal Ávila abandonara el recinto para viajar a su natal Zacatecas y atender la emergencia familiar por el asesinato de su cuñado en Fresnillo, dijo creer en la construcción de acuerdos para lograr la aprobación de las iniciativas presidenciales.

El coordinador parlamentario de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política aceptó que este periodo ordinario de sesiones será complejo dada la carga de trabajo con la que se cuenta.

El presidente presentó en Palacio Nacional 20 iniciativas de reforma, 18 de ellas, de tipo constitucional. Captura: YT/Gobierno de México

Desde la sede del Senado de la República, Monreal Ávila fue cuestionado sobre si se puede considerar que las 18 reformas constitucionales presentadas por el presidente de la República “están muertas”, algo que negó rotundamente.

Te puede interesar: ¿Puede iniciativa de reforma de AMLO que prohíbe el maltrato animal, acabar con la tauromaquia?

“No, yo creo que no están muertas. Yo creo mucho en los acuerdos; si no creyera en ellos, no hubiéramos logrado reformar 64 artículos de la Constitución en estos años, en el Senado de la República. No teníamos mayoría calificada, y la construimos en algunas ocasiones por unanimidad”, indicó Ricardo Monreal.

El senador se dijo seguro de que se podrá lograr construir acuerdos para lograr la mayoría que se requiere y que establece la Constitución para realizarle modificaciones. En tanto, afirmó que el Grupo Parlamentario de Morena acompañará todas y cada una de las iniciativas de reforma.

El senador advirtió que requerirá mucho trabajo aprobar las iniciativas Credito:cuartoscuro

Sin embargo, el líder morenista se negó a hablar sobre si él, en lo particular, acompañará todas y cada una de las iniciativas y en cambio, no se precipitó y rechazó dar una opinión en reformas como la que reforma al Poder Judicial.

Te puede interesar: Cuáles son los riesgos a la educación que traería la reforma administrativa de AMLO, según Mexicanos Primero

Ricardo Monreal dijo estar atento a lo que apruebe la colegisladora, que en esta ocasión fungirá como cámara de origen, y rechazó que las reformas estén muertas; en contraste, el senador dijo que “gozan de cabal salud”.

Durante su conferencia de prensa, el senador de Morena únicamente se atrevió a hablar abiertamente de la aceptación que tendrá en la población la reducción de integrantes del Congreso que, de acuerdo con la iniciativa, en el caso del Senado se reduciría a 64 legisladores y legisladoras, mientras que en San Lázaro se propone pasar de 500 a 300.-