Quién es Norma Otilia Hernández, la alcaldesa de Chilpancingo que dice no tener ningún problema con el crimen organizado

La alcaldesa de Chilpancingo explicó que en la actualidad, hacer política es arriesgado para cualquier persona. (Foto: especial)

“No tengo ningún problema con la delincuencia organizada”, dijo la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, perteneciente al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el pasado martes en una conferencia de prensa. Esto, a pesar de que la violencia en la capital de Guerrero dejo, el pasado lunes, cuatro choferes de transporte público asesinados, que el municipio se “paralizara” y que se cancelaran las clases en las escuelas.

Ante la pregunta de si tenía miedo, dijo que actualmente hacer política era arriesgado para cualquier persona, “cualquier presidente, cualquier gobernante, yo he asumido de combatir el mismo destino con la población, hay que retomar, yo soy una mujer que hago política”, explicó.

Dijo que los delincuentes se hablaban entre ellos, y “nosotros hacemos política, a nosotros nos toca la prevención del delito, nos queda claro, y obviamente también comentarles que trabajamos en lo que nos toca hacer, hoy en día yo creo que trabajar con la población, de poder empoderarnos de nuestro territorio, desde los valores, desde el fortalecimiento de las instituciones, esas son las tareas que tenemos que trabajar”, señaló.

Además, aseguró que “la violencia en esta ciudad no es nuevo porque estos hechos vienen ocurriendo desde hace 20 años. Yo no comparto que la ciudad se encuentre semivacía porque la gente tiene que salir haya o no haya transporte y la gente tiene que salir y está trabajando”.

Norma Otilia Hernández dijo el pasado martes que la violencia en la ciudad que gobierna no es nueva, pues viene desde hace 20 años. Crédito: X @oscarbalmen

Expresó que la seguridad es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, y no solamente de su gobierno.

También dijo que “la delincuencia viene de las mismas entrañas del poder y estos grupos paramilitares son finalmente brazos de los políticos y vemos que hoy no ha cambiado y estamos luchando con poderes fácticos y que también tienen intereses políticos. Yo incluso consideraría que si el miedo es por la delincuencia o por los políticos que se visten de buenas personas”.

Debido a la violencia que impera en el municipio, el pasado martes no hubo transporte público, el comercio funcionó a medias y las clases fueron suspendidas en los planteles educativos.

Cabe recordar que en 2023 se revelaron algunos videos en donde se ve a Norma Otilia Hernández Martínez reuniéndose con Celso Ortega Jiménez, presunto líder de la organización criminal Los Ardillos.

¿Quién es Norma Otilia Hernández Martínez?

La alcaldesa dijo no tener ningún problema con el crimen organizado. (Foto: Gobierno de Chilpancingo)

En 2021 Norma Otilia Hernández tomó protesta como presidenta municipal de Chilpancingo, Guerrero. En su perfil disponible en la página del gobierno de la capital guerrerense se detalla que la alcaldesa en originaria de esa misma entidad y nació el 23 de enero de 1978.

Es hija de maestros comunitarios; su madre es María Magdalena Ríos -quien fue alumna del guerrillero Lucio Cabañas- en tanto que su padre es Benito Hernández Dircio, un poeta y compositor originario de Tixtla de Guerrero.

Aunque desde pequeña Norma Otilia Hernández demostró su interés por temas culturales y política, no fue sino hasta después del fallecimiento de su padre que comenzó a trabajar para apoyar a su madre para sacar adelante a sus seis hermanos.

De este modo, en la década de los 90′s Norma Otilia comenzó a trabajar primero en la iniciativa privada y posteriormente ingresó a la Subsecretaría de Tránsito Municipal, en donde se enfrentó a condiciones precarias.

Se filtraron videos donde se ve a la alcaldesa con un líder criminal. (Foto: captura de pantalla/@azucenau)

En dicha dependencia desempeñó diversos cargos -como Auxiliar contable o coordinadora del Departamento de Atención al Público- hasta 2007. Años más tarde fue designada como Jefa de Departamento de Víctimas de Violencia Familiar, por parte de la Dirección de la Mujer en Chilpancingo.

Durante el periodo de 2012 a 2014 trabajó también como asesora del regidor Andrei Marmolejo Valle y en 2018 se convirtió en diputada local del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por el primer distrito hasta su toma de protesta como presidenta municipal de Chilpancingo en 2021.