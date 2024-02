Joven invade puente peatonal para darle una cena romántica a su novia en Guadalajara | VIDEO

(TikTok: @felipeblt91)

Ya comenzó el mes más romántico del año, por lo que varias parejas comenzaron a planear desde los primeros días cómo celebrarán San Valentín, también conocido en México como El Día del amor y la amistad. Las cenas románticas casi siempre son una gran opción, sobre todo cuando esta festividad cae entre semana, pues permite que los enamorados disfruten de sus platillos favoritos después de realizar sus actividades cotidianas.

Te puede interesar: Tiktoker se viraliza tras revelar las condiciones que le pone a sus pretendientes para pasar una noche de San Valentín | VIDEO

Esta opción es tan común que ya no suele impresionar. Por esa razón, muchos novios y novias se ven obligados a cambiar algunos detalles como preparar su propia comida o reservar un lugar especial para crear la atmósfera ideal.

Un ejemplo de esto se viralizó en redes sociales en las últimas horas y, aunque aparentemente es una reunión de cumpleaños, se convirtió en un gran opción para las parejas.

(Imagen ilustrativa Infobae)

Joven sorprende a su novia con una cena romántica

El usuario de TikTok @felipeblt91 publicó un video de una inusual fiesta a la que acudió en los últimos días. Esta llamó su atención porque se llevó a cabo en nada más ni nada menos que un puente peatonal de Guadalajara, Jalisco.

Te puede interesar: Día de San Valentín 2024: el origen y trágico final del santo que dio origen a su celebración el 14 de febrero

El video comienza cuando varios invitados suben un puente peatonal cubierto con una elegante alfombra roja. Ya en la cima se encontraron con un adorno de globos dorados y negros, flores blancas, varias mesas plegables acomodadas a lo largo de la estructura, velas y pétalos de rosas rojas en todos lados.

Al parecer, @felipeblt91 era un invitado por parte de una mujer que era la festejada de la noche.

Un joven sorprendió a su novia con una inusual fiesta en Guadalajara Credito:Despierta América

Todos caminaron por un pequeño pasillo hasta que la aparente cumpleañera se encontró con su novio, quien la recibió con un gran ramo de flores y unos mariachis.

Te puede interesar: San Valentín 2024: frases y versos de amor y amistad de Vallejo, Ribeyro, Vargas Llosa y otros escritores peruanos

Aunque el usuario de TikTok no compartió más información al respecto, el video causó sensación entre los usuarios de la plataforma. Incluso, algunos aseguraron que buscarán la manera de sorprender de esa manera a sus parejas el próximo Día del amor y la amistad.

“Que no los veas Sandra Cuevas!!!”. “¿Por qué no invitan?”. “No todos los de gdl somos iguales”. “Por que no me invitaron ¡estoy a la vuelta!”. “El puente de la Jalisco de París”. “Las sillas de la Pepsi”, fueron algunas reacciones.