Alessana en México: fechas, precios y todo lo que tienes que saber para sacar tu lado más emo

Alesana, pioneros del emo, anuncian gira por América Latina en abril 2024

La generación emo está lista para revivir sus días de gloria con la llegada de Alesana a América Latina durante el próximo mes de abril.

La banda estadounidense, reconocida como una de las precursoras del movimiento emo a nivel internacional, confirmó fechas en México, Chile, Colombia, Argentina y Brasil. Los boletos para todas las presentaciones ya se encuentran disponibles.

El último lanzamiento de la banda, el EP ‘The Lost Chapters’, fue presentado en 2018, y ahora, después de años de espera, sus seguidores latinoamericanos tendrán la oportunidad de disfrutar de su música en vivo.

Con un estilo musical caracterizado por un sonido post-hardcore y metalcore, Alesana combina voces limpias, screaming y guturales con interludios melódicos, creando una experiencia auditiva única y emocionante.

Alesana en México

En nuestro país, la banda se presentará en tres ciudades distintas. El 17 de abril, el Café Iguana de Monterrey será el punto de encuentro para los fanáticos del grupo. El 18 de abril, el C3 Stage de Guadalajara vibrará con la intensidad de su música, mientras que el 19 de abril, el Circo Volador de CDMX será testigo de su poderío escénico.

Desde su formación en 2004 en Raleigh, Carolina del Norte, Alesana ha sido aclamada por su innovador sonido y sus letras profundas e introspectivas. Escritas en colaboración por Dennis Lee y Shawn Milke, las letras de la banda se inspiran en la literatura, agregando una capa adicional de significado a su música.

Después de una ausencia prolongada desde 2017, regresan a México para brindar a sus seguidores un espectáculo lleno de pasión y energía.

ALESANA EN MONTERREY

Fecha: Mié 17 abr 2024

Hora: 10:00 pm CST

Lugar: Café Iguana, Monterrey

Información adicional: Puertas abren: 08:00 pm Show inicia: 10:00 pm

Boletos: https://eventos.ticketnowmexico.com/eventperformances.asp?evt=1730

Precio: $857.25

ALESANA EN GUADALAJARA

Fecha: Jue 18 abr 2024

Hora: 9:00 pm CST

Lugar: C3 Stage, Guadalajara

Información adicional: Puertas abren: 07:00 pm Show inicia: 09:00 pm

Boletos: https://eventos.ticketnowmexico.com/eventperformances.asp?evt=1730

Precio: $857.25

ALESANA EN CIUDAD DE MÉXICO

Fecha: 19 de abril

Lugar: Circo Volador, Ciudad de México

Precio especial: Hasta el 31 de marzo: $800.00 Del 1 de Abril al día del show: $850.00

Boletos disponibles: A partir del viernes 9 de febrero en Circo Volador (Sin cargo extra) y en sistema Ticketmaster (Con cargo extra)

¿Quién es Alesana?

Alesana es una banda originaria de Raleigh, Carolina del Norte, se ha consolidado como uno de los grupos más influyentes del género post-hardcore desde su fundación el 31 de octubre de 2004.

Conformada por Shawn Milke, Dennis Lee, Patrick Thompson, Shane Crump, Jeremy Bryan y Jake Campbell, esta agrupación no solo se ha destacado por su música, sino también por la profundidad literaria en sus letras y sus energéticas presentaciones en vivo.

A lo largo de su carrera, han lanzaron cinco álbumes de estudio y dos EPs, logrando posicionar a Where Myth Fades to Legend y The Emptiness en las listas de Billboard.

La banda ha recorrido el mundo participando en festivales de renombre como el Cornerstone Festival, el Warped Tour y el Soundwave Festival, además de encabezar giras internacionales como Where Myth Fades To Legend World Tour y The Emptiness Tour.