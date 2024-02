Todo lo que tienes que saber sobre los partidos de la jornada 2 en La People’s League

Después de una semana de debut espectacular la acción continúa en La People's League. (Instagram/lapeoplesleague)

La jornada 2 de La People’s League dará inicio esta semana con nuevos partidos que prometen emociones y gritos de gol de los fanáticos del torneo de fútbol 7. El proyecto inició con el pie derecho esta primera temporada y los equipos buscan conseguir puntos vitales para la tabla de puntos.

A diferencia de un torneo de fut 7, la “liga de todos” cuenta con reglas específicas que buscan hacer partidos dinámicos a los espectadores, pues su primera intención es que haya muchos goles y que los partidos se definan hasta el último minuto.

No te pierdas ni un detalle de La People’s League, aquí te dejamos todos los encuentros de esta jornada:

Los juegos de hoy

AMOR vs CACHORROS

Día: 7 de febrero

Horario: 19:00 horas

LA GLORIA FC vs ZIZA FC

Día: 7 de febrero

Horario: 20:10 horas

EMPERORS FC vs RETA FC

Día: 7 de febrero

Horario: 21:20 horas

CALVOS FC vs TANOS FC

Día: 8 de febrero

Horario: 19:00 horas

GAMBETA vs CALLEJEROS FC

Día: 8 de febrero

Horario: 20:10 horas

La polémica People’s League

Los presidentes de AMOR FC hablaron sobre la molestia que causa La People's League en otras personas. (IG / lapeoplesleague)

Los presidentes de AMOR FC, Jacobo Wong y Roberto Martínez, hablaron sobre la molestia que causa la “liga de todos” en algunas personas, pues los internautas han señalado que el formato es una copia de la Kings League de Gerard Piqué. Los influencers explicaron que La People’s League no es la única que existe en el mundo, pues hay formatos similares en Alemania o Perú y la diferencia entre todas es la innovación del concepto.

“Hay raza que se siente atacada, que siente que le vamos a quitar algo, pero esto es un producto consúmelo o no. Hay mucha gente que llega La People’s League y dice ‘ay no porque de esta lado ya está', espérate este tipo de formatos ya existe en todo el mundo”, comentó Jacobo Wong en su podcast.

Roberto Martínez reconoció lo conseguido por sus amigos Juan Guarnizo y Rivers en la Kings League y aseguró que ellos también están dando su mejor esfuerzo para dar un contenido de calidad y una liga que las personas puedan disfrutar.

Las reglas de La People’s League

Los partidos estarán divididos en dos tiempos, cada lapso inicia con un shootout para uno de los equipos. Los goles tienen diferente valor; los de tijera, chilena, palomita o media cancha valdrán por dos; y los de portero desde su área cuentan por tres. Si durante 10 minutos no se registra ningún gol se activa el modo 2 vs 2, es decir, que dos jugadores por equipo estarán jugando en el campo por dos minutos.

El equipo que meta gol en el minuto 6 de cualquier parcial podrá sacar a un jugador rival por dos minutos. En el medio tiempo habrá un desafío entre presidentes, el lado ganador consigue un penal para su club. Si los equipos empatan habrá muerte súbita con penales ejecutados por los presidentes o invitados (el ganador en esta instancia se llevará un punto extra para la tabla general).

Cada jornada los equipos compartirán sus quinielas de resultados y quien obtenga la mayor cantidad de puntos obtendrá un penal para la siguiente fecha. Los fuera de lugar no existen en este torneo y los saques laterales se hacen con los pies —los jugadores pueden intentar marcar gol de manera directa—.

Luis García Postigo, ex jugador de fútbol y presidente de la liga, dio a conocer recientemente la regla más importante del torneo: el descenso. El ex delantero mexicano no brindó más información al respecto, sin embargo, se espera que el equipo peor clasificado sea quien pierda su lugar en la competencia.