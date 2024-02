¿PAN coquetea con Morena? Marko Cortés adelanta voto a favor de reformas de AMLO con esta condición

Marko Cortés afirma que el PAN sí votaría a favor de una reforma de AMLO REUTERS/Luis Cortes REUTERS

El paquete de 20 reformas presentado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el pasado 5 de febrero sigue dando de qué hablar pues aunque la Secretaría de Gobernación (Segob) a través de su titular, Luisa María Alcalde detalló en qué consiste cada una mediante el espacio conocido como La Mañanera, ahora el Partido Acción Nacional (PAN) adelantó que sí votaría a favor pero solo de esta.

Marko Cortés, quien funge como dirigente nacional del partido, la noche del lunes 5 de febrero publicó a través de las redes sociales un mensaje en donde adelantó que el paquete de reformas presentado al Congreso de la Unión por el titular del Poder Ejecutivo debía analizarse a profundidad aunque a la vez dejó claro que el tabasqueño debía aceptar recomendaciones hechas por expertos.

“El conjunto de iniciativas que presentó @lopezobrador_ deben ser analizadas a profundidad, en Parlamento Abierto y con el compromiso de aceptar las recomendaciones de expertos nacionales e internacionales. Que Obrador no hable hoy de la creciente violencia e inseguridad en todo el país, siendo el problema que más preocupa a los mexicanos, hace más evidente su inconfesable pacto con los criminales y que lo único que le importa es mantener su régimen autoritario en el poder, escribió el político en plataformas digitales.

El líder nacional del PAN dio su postura sobre las reformas presentadas por el presidente (Prensa PAN)

Si bien los integrantes de la oposición se tornaron en contra de las reformas del presidente, las cuales entregó con el objetivo de proteger el proyecto de transformación en caso de un posible regreso de los denominados gobiernos neoliberales, el PAN este martes 6 de febrero se dijo dispuesto a votar a favor de la reforma que aborda las pensiones solo con una serie de condiciones.

Esto dijo el PAN de las Reformas de AMLO

A través de una conferencia de prensa, Marko Cortés adelantó que el grupo parlamentario del partido que representa estaban dispuestos a favorecer todo aquello que fuera benéfico para México.

“Claro que nosotros queremos que haya jubilaciones al 100 por ciento para todas las y los mexicanos pero le exigimos al presidente que inicie poniendo el ejemplo y que lo haga de forma inmediata y retroactiva al primero de enero con todos los trabajadores del Issste. Todas las enfermeras, que lo haga con todos los doctores, que lo haga con todos los policías porque eso no ocupa reforma, ocupa que lo instruya el presidente”, dijo.

El líder blanquiazul tras emitir tales declaraciones puso otra condición que fue que la jubilación sea un acto voluntario mas no obligatorio, pues remarcó que cuando un trabajador muestre deseos de seguir siendo provechoso, no se vea orillado por los empleadores para dejar de prestar sus servicios. Finalmente pidió al mandatario federal que las pensiones sean cotizadas con base a los salarios mínimos para con ello no afectar lo que se reciba.

PAN propone que jubilación sea voluntaria

No estarán de acuerdo con todo

Aunque el grupo parlamentario del PAN se puso a favor de las pensiones, Cortés también le dejó claro al presidente que aunque se vote a favor de todo lo que beneficia también lo harían en contra de todo lo que vulnere, en este caso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual se incluye en una de las 20 reformas que el mandatario presentó en el marco del Aniversario de la Constitución Mexicana.

“En México tiene que haber equilibrio de poder. Este presidente quiere someter, como ya lo hizo en buena parte al Poder Legislativo, ahora quiere someter al poder Judicial”.

La ministra Lenia Batres Guadarrama estuvo presente en el discurso de Marko Cortés debido a que el dirigente nacional del PAN manifestó que la única reforma que valdría la pena en la Corte es que el mandatario federal no tuviera la última palabra en imponer a los integrantes de la misma. Ante este suceso, el panista insistió en que los ministros deberían ser electos por mayoría calificada y, solo cuando esta no se alcance, el magistrado de más escalafón intervenga.