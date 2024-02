Loret de Mola ‘destroza’ paquete de reformas de AMLO: “Busca seguir haciendo campaña”

Carlos Loret de Mola criticó paquete de reformas de AMLO. Crédito: Instagram@carlosloret) / Cuartoscuro

El pasado lunes, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), envió una serie de propuestas de reformas, entre las que destacan a pensiones y al Poder Judicial. Sobre este tema habla el periodista Carlos Loret de Mola en su columna Historias de reportero de este martes, titulada Como jugador desesperado, AMLO lanza su “Ave María”.

Te puede interesar: ¿Desaparecerán el Imjuve, Inapam y Condusef? Estos 18 organismos podrían ser eliminados con las reformas de AMLO

En ella, Loret acusa que el hecho de que AMLO presentara el paquete de reformas a 8 meses de dejar el poder, es el reconocimiento de que su prometida transformación en realidad no transformó nada.

Señala que, sin tiempo y sin los votos suficientes en el Congreso para aprobar cambios constitucionales, el anuncio recuerda al Ave María, una jugada que realizan los jugadores de Futbol Americano cuando van perdiendo y tienen el tiempo en contra. Dicha jugada consiste en que el mariscal de campo lanza el balón lejos a ver si de causalidad alguien de los suyos lo agarra.

Te puede interesar: ¿Estarán vigilados? Estos son los cambios que ‘sufriría’ el Poder Judicial si se aprueba la reforma de AMLO

El periodista asegura que no hubo transformación, y que México no experimentó ningún cambio estructural que escalara su condición. Divide su argumento en cuatro partes.

López Obrador dio a conocer su paquete de reformas el pasado lunes. (Presidencia)

1.- Señala que AMLO fracasó en hacer de México un país seguro, pues ha sido el el sexenio con más asesinatos de la historia, e incluso, el gobierno lo que más defiende es que “modificó la tendencia” de los homicidios, pues presume que siguen siendo muchísimos, pero ya no aumentan anualmente. “En corrupción, el “pañuelito blanco” termina manchado: los hijos, los hermanos, la prima, Segalmex, etc. México sigue siendo uno de los países más corruptos del mundo. En Educación estamos estancados en el sótano. Y en Salud estamos peor que nunca”.

Te puede interesar: Sheinbaum celebra paquete de reformas de AMLO; asegura que fortalecerá derechos, libertades y democracia

2.- Explica que el mandatario hizo algunas cosas buenas, sin embargo, tampoco cambian las condiciones del país. Dice que hay 5 millones de pobres menos gracias a los programas sociales, sin embargo, en un país con 50 millones de pobres, 5 millones no implican una transformación, y menos si esto se debe a transferencias de dinero y no a que la gente salió de la pobreza porque tiene un empleo formal, acceso a la salud, la educación, al crédito, etc.

Menciona que lo mismo sucede con el aumento al salario mínimo, que aunque es bueno, no es transformador. Y aunque no hubo crisis, el crecimiento económico en el sexenio fue de 1%, algo que califica de ridículo.

3.- Sobre los logros que presume AMLO también habla. Explica que aunque la refinería algún día refine, una sola refinería no va a sacar a Pemex de la quiebra. Además, las condiciones aeroportuarias están peor que cuando López Obrador llegó al gobierno, pues el AIFA fue una pésima idea. “El Tren Maya -asumiendo que algún día funcionará al 100- no sacará al sureste de la pobreza. La Megafarmacia no merece ni un renglón”.

El periodista aseguró que durante el sexenio no hubo un verdadero cambio. (Impresión de pantalla)

4.- Aunque AMLO tuvo condiciones para transformar al país, no lo hizo. Loret de Mola explica que al arranque de su sexenio, con el capital político que tenía, pudo emprender una reforma profunda, sin embargo, se estancó en sus rencores, se dedicó a “destilar” sus odios y se rodeó de incapaces. En la recta final de su sexenio, la vida le dio una segunda oportunidad de transformar al país con el nearshoring, sin embargo, no lo aprovechó.

Por estas razones, concluye Loret, el paquete de reformas sólo busca seguir haciendo lo único que AMLO hizo a lo largo de todo su sexenio: campaña.