¿'El Mayo’ Zambada se sometió a incontables operaciones estéticas para cambiar su apariencia y continuar en libertad?

'El Mayo' Zambada en una de las pocas fotografías disponibles de él. (Crédito: Archivo)

En la historia del narcotráfico pocos capos han destacado tanto como lo han hecho Ismael Zambada García, el líder más longevo del Cártel de Sinaloa. Y es que además de estar al frente de una de las organizaciones criminales más peligrosas y poderosas de México, ‘El Mayo’ ha evadido la prisión durante décadas aun cuando se mantiene como uno de los criminales más buscados por las autoridades de Estados Unidos. Pero, ¿cómo lo ha logrado?

Zambada García nació el 1 de enero de 1948 en El Álamo, Sinaloa, una pequeña localidad ubicada a aproximadamente 15 kilómetros de la capital del estado.

Como la mayoría de los narcotraficantes que nacieron en esa zona de la entidad, desde muy joven aprendió a moverse en las montañas de la Sierra Madre Occidental, conocimiento que hasta la fecha utiliza a su favor, pues, según relató el mismo capo al periodista Julio Scherer García, no permanece durante mucho tiempo en un lugar.

“Del monte conozco los ramajes, los arroyos, las piedras, todo. A mí me agarran si me estoy quieto o me descuido como a ‘El Chapo’”, declaró durante el encuentro con el comunicador, ocurrido en 2008.

Ismael 'El Mayo' Zambada, a la derecha. (Crédito: Archivo)

Se presume que es precisamente por esta razón que ‘El Mayo’ ha logrado evadir a la justicia, además de que la zona en la que suele pasar más tiempo es el famoso ‘Triángulo Dorado’, una región montañosa de difícil acceso ubicada entre Sinaloa, Chihuahua y Durango.

No obstante, hace más de dos décadas las autoridades mexicanas dieron a conocer otro dato que podría explicar el por qué nunca ha sido capturado: cirugías plásticas.

¿A qué cirugía plástica se sometió ‘El Mayo’?

De acuerdo con la entonces Procuraduría General de la República (PGR), el líder narcotraficante cambió su apariencia física tras someterse a una cirugía plástica en el rostro. Los hechos habrían ocurrido en algún punto del 2002 ― o incluso antes―, cuando el Cártel de Sinaloa comenzaba a posicionarse en el mapa criminal mexicano.

La información fue dada a conocer por el procurador Rafael Macedo de la Concha, quien explicó que una nueva fotografía obtenida de ‘El Mayo’ evidenciaba un cambio notorio en su rostro, por lo que se presumía que se había sometido a varias operaciones.

Según refieren reportes periodísticos de dicha fecha, las autoridades explicaron que la PGR contaba sólo con una fotografía “muy vieja” en la que aparecía como un hombre obeso y con bigote. En la nueva, lucía delgado y sin bigote.

Así lucía 'El Mayo' durante su juventud. (Crédito: Archivo)

La pieza fue obtenida luego de que la PGR capturara a miembros de una banda infiltrada en varias corporaciones e instituciones públicas que obtenían y vendían información sensible y de inteligencia a los cárteles de drogas, refiere un antiguo archivo de El Universal.

“Es evidente que recurrió a varias cirugías plásticas”, explicó el procurador, antes de anunciar que la nueva foto había sido distribuida entre todas las dependencias de seguridad del país.

Pese a ello, expertos en temas de seguridad e investigadores han recalcado que ‘El Mayo’ ha logrado continuar en libertad principalmente gracias a la corrupción e impunidad presente en el país.

Las fotografías conocidas de ‘El Mayo’

En 2008, años después de que la PGR dio a conocer una de las primeras imágenes de ‘El Mayo’, el periodista Julio Scherer compartió nuevas fotografías de él, luego de entrevistarlo brevemente en algún lugar desconocido del ‘Triángulo Dorado’.

En ellas, Zambada García se ve como un hombre fornido, de rostro un poco ancho y con un tupido bigote negro. El periodista apuntó que mide aproximadamente 1.80 metros de altura y posee un cuerpo como una fortaleza, más allá de “una barriga pronunciada”.

'El Mayo' Zambada junto al periodista Julio Scherer. (Crédito: Archivo)

No obstante, esa no es la última fotografía conocida de ‘El Mayo’.

En 2022, el medio de comunicación Contralínea reveló que la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) tiene en su poder la más reciente imagen del narcotraficante. La fotografía fue localizada en un documento que tenía la leyenda “confidencial”, mismo que fue filtrado tras el hackeo de Guacamaya Leaks.

En ella, ‘El Mayo’ luce cambios notorios en su rostro: ahora usa lentes, ya no porta bigote y su cabello es más largo.