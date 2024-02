Samuel García arremete contar el INE: “de todo me quieren multar”, dice

El gobernador de Nuevo León arremetió contra el órgano electoral a través de las redes sociales REUTERS/Raquel Cunha REUTERS

El pasado 18 de enero llegaron a su fin los periodos de precampañas por lo que los tres aspirantes a la presidencia de la República concluyeron con eventos públicos y sobre todo, dejaron de aparecer en spots publicitarios a modo de evitar afectar con el calendario impuesto por el Instituto Nacional Electoral (INE), motivo por el cual el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda subió un video a las redes sociales en el cual aclaró que su mensaje era sin fines políticos y por ello esperaba no ser multado por el organismo.

El exaspirante a la presidencia y militante de Movimiento Ciudadano publicó en la red social Instagram una historia en la cual presumió que ya estaba listo para disfrutar del partido de Tigres contra los Pumas, por lo que a su vez aclaró que había invitado a otro militante del partido naranja a disfrutar del encuentro.

“Quiero hacer una advertencia. Hoy sábado juega Tigres contra Pumas. Ya traigo puesta la nueva Tigre fosfo y viene mi compadre, que resulta ser precandidato a la presidencia, viene a Monterrey casual a ver el juego de los Tigres, lo invité al Estadio”, dijo.

El gobernador de Nuevo León hizo la aclaración en redes Foto: Facebook/Samuel García

La persona a la que el gobernador de Nuevo León hace referencia es Jorge Álvarez Máynez quien antes de ser aspirante al Gobierno de México se desempeñó como coordinador de campaña del mandatario estatal cuando éste intentaba llegar a la boleta electoral. Una vez que el emecista hizo tal advertencia, no dejó pasar la oportunidad de mencionar que el INE por todo lo quería multar, mientras que a las dos aspirantes a la presidencia les pasaba varias cosas tras terminar los periodos de precampaña.

“Antes de que el INE, porque ya me trae con lupa el INE todo lo que hago, qué como, qué no como, qué digo, qué no digo... a las corcholatas que andan todo el día rompiendo la ley, a ellas no las tocan”, lamentó.

García Sepúlveda a su vez recordó que se trataba de un puente con motivo del Día de la Constitución Mexicana y, aunque este día el había complido con temas laborales, se disponía a disfrutar de un periodo de descanso orillándolo a invitar al precandidato presidencial a la Sultana del Norte en un evento que calificó como “convivió” y y n con relación con la política.

“Va a ser un convivio, no es político, no vamos a pedir el voto, vamos a ver a los Tigres y a los Pumas”.

El gobernador aclaró que se trataba de una reunión personal y no política Instagram @samuelgarcias

Momentos después lanzó una apuesta al aspirante a la presidencia dque dependerá del resultado del juego, la cual tiene que ver con que el aficionado del equipo que pierda debería ponerse el jersey el equipo ganador.

Jorge Álvarez Máynez responde

Momentos después el diputado y precandidato presidencial publicó un video a bordo de un vehículo y donde se mostró usando la playera del equipo universitario, es decir los Pumas, aclarando también que se trataba de un momento de convivencia pero que a pesar de ello, al INE le molesta que se reúna con su compadre para ver el futbol mientras que las aspirantes al mismo cargo pueden mantener espectaculares pese a que esto ya no está permitido.

“Al INE no le gusta ni que nos echemos unas Cartas. Pero ni modo, aunque nos pongan multa por cada gol de los Pumas, hoy gana la Universidad Nacional, ni modo compadre”, remató.

El aspirante a la presidencia también lanzó una aclaración al INE Crédito: Instagram @alvarezmaynez

En el marco en el que se dio a conocer que Jorge Álvarez Máynez sería el aspirante a la presidencia, el INE multó a Samuel García por dicho video en donde aparecen ambos, acompañados de Mariana Rodríguez Cantú bebiendo unas cervezas y celebrando que el partido naranja ya tenía aspirante presidencial.