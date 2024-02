Quiénes son los artistas mexicanos retirados de TikTok por Universal Music

Artistas mexicanos afectados tras el bloqueo de Universal Music en TikTok (Marlem Suárez @barbieperiodista)

Las negociaciones contractuales entre TikTok y Universal Music Group llegaron a un punto muerto, resultando en la retirada de diversas canciones de renombrados artistas desde el pasado miércoles 31 de enero. La disputa financiera entre ambas entidades ha llevado a que obras de destacados músicos, como Taylor Swift y Bad Bunny, queden fuera del catálogo de la popular red social de videos.

La disquera acusó a la plataforma de intentar construir un negocio musical sin compensar adecuadamente a los artistas. La discusión se intensificó cuando la red social respondió acusando al sello discográfico de egoísmo y de proporcionar una “falsa narrativa” respecto a la situación.

Entre los artistas más afectados por esta ruptura se encuentran nombres de la talla de Rosalía, BTS, Justin Bieber, Coldplay, Madonna, The Rolling Stones, The Weeknd, Eminem, Adele, Harry Styles, The Beatles, U2, Bob Dylan, Elton John, Ariana Grande y Drake. Taylor Swift y Bad Bunny, quienes ya eran destacados en la plataforma, fueron especialmente afectados por la pérdida de sus canciones.

Esperanza de acuerdo entre TikTok y Universal Music para restaurar canciones populares (Danna Paola en conferencia de prensa, por: Marlem Suárez @barbieperiodista)

Artistas mexicanos que trabajan bajo el sello de Universal Music

La repercusión de esta disputa también alcanzó a artistas mexicanos que forman parte del sello discográfico de Universal, como:

Alan Navarro

Natanael Cano

Alejandro Fernández

Xavi

Bratty

Peso Pluma

Café Tacvba

Chico Che y La Crisis

Natalia Lafourcade

Fuerza Regida

Danna Paola

Karol Sevilla

Ed Maverick

Daniela Spalla

Gabito Ballesteros

Espinoza Paz

Junior H

División Minúscula

Marca Registrada

Ha-Ash

Makabekico

Aldo Trujillo

Kalimba

La Arrolladora Banda El Limón

Los Ángeles Negros

Los Tigres del Norte

Dan Sanchez

Lucero

José Madero

Luis Arturo

Majo Aguilar

Mon Laferte

Molotov

Morat

Paty Cantú

Calle 24

Desde Alejandro Fernández hasta Los Tigres del Norte, la restricción impacta a diversos géneros dentro del espectro musical mexicano (Molotov en concierto, por: Marlem Suárez @barbieperiodista)

Aunque los videos que utilizan canciones de estos artistas no han sido eliminados de la plataforma, TikTok ha implementado una medida restrictiva. Ahora, al reproducir dichos videos, aparece un aviso que informa que “el sonido se eliminó debido a restricciones de copyright”.

En caso de que ambas compañías logren llegar a un acuerdo en los próximos días, se espera que las canciones regresen a la plataforma. Hasta entonces, los videos permanecerán sin sonido, generando incertidumbre entre los usuarios y seguidores de estos artistas. La comunidad espera una pronta resolución para volver a disfrutar de la diversidad musical que caracteriza a TikTok.