Japanese Film Festival 2024 en México: sedes, películas y todo lo que debes saber

El Japanese Film Festival promueve la apreciación del cine japonés a nivel global. (foto: japanese foundation México/web)

El Japanese Film Festival se trata de un evento que se lleva a cabo en diversos países y que tiene como finalidad el promover y mostrar el cine japonés, razón por la cual generalmente proyectan una amplia selección de películas japoneses contemporáneas, clásicas e independientes, mismas que abarcan una gran variedad de géneros y estilos cinematográficos.

Te puede interesar: Activan alerta naranja en CDMX por temperaturas de hasta 1 grado en estas alcaldías

Dicho evento suele incluir muestras de largometrajes, cortometrajes, documentales y obras de animación japonesa, así como otro tipo de actividades, por ejemplo: paneles de discusión, charlas con directores y actores, talleres y exhibiciones relacionadas con la cultura japonesa.

De acuerdo con las autoridades, el festival proporciona una plataforma para que el público internacional tenga la oportunidad de explorar y apreciar el cine japonés, además, promueve el intercambio cultural entre Japón y otros países a nivel mundial.

Te puede interesar: ¿Qué pasará con las taquilleras del Metro de la CDMX tras la eliminación de los boletos magnéticos?

El Japanese Film Festival fue creado con la misión de acercar Japón al mundo mediante el séptimo arte bajo el lema: “Cine japonés cuando quieras y en donde quieras”. Ante el desafío de la limitada distribución internacional que enfrenta la producción cinematográfica japonesa, el festival ha establecido una plataforma de distribución en línea sin costo alguno, ofreciendo acceso libre a una extensa variedad de filmes japoneses.

El festival incluye largometrajes, cortometrajes, documentales y animación japonesa. (foto: japanese foundation México/web)

Este año, el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), ubicado en Calzada De Tlalpan #1670 Colonia Churubusco Country Club. Código Postal 04210. Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, albergará dicho festival, el cual es promovido por la Fundación Japón México.

Te puede interesar: La calidad del aire en la CDMX este 29 de enero

Dicha entidad, dedicada a difundir la cultura japonesa en México a través de diversas expresiones artísticas, ha programado las proyecciones para los días 9, 14 y 21 de febrero en las instalaciones del CCC. La participación en este evento es de entrada libre, sin necesidad de registro previo.

En preparación para el Japanese Film Festival Online 2024, programado del 5 de junio al 3 de julio del 2024, la Fundación Japón México realizará una serie de exhibiciones especiales para el público mexicano. Previo al evento principal, se presentarán tres películas japonesas contemporáneas:

MONDAYS: See you “this” week!

Del director Takebayashi Ryo, este filme será proyectado el viernes 9 de febrero a las 16:00 horas y al finalizar la función los asistentes podrán conversar con el productor Daisuke Noru.

Cuenta la historia de unos colegas de oficina que trabajan horas extras. Yoshikawa está pasando la peor semana de toda su vida y tiene una lesión en la cabeza debido a un accidente de tráfico, somnolencia constante y un pájaro que se estrella contra la ventana de su oficina; además de una fecha límite urgente para su área de publicidad.

La participación es de entrada libre, sin necesidad de registro previo. (foto: japanese foundation México/web)

Como si el dolor de cabeza no fuera suficiente, sus compañeros de trabajo, Endo y Murata, se están volviendo locos y afirman que toda la oficina está atrapada en un bucle temporal. Sin embargo, después de revivir varias veces el mismo lunes, Yoshikawa pronto se da cuenta de que sus compañeros están diciendo la verdad. Todos deberán trabajar juntos, instruir a sus inconscientes colegas y encontrar una manera de acabar con ese lunes interminable.

The Lines That Define Me

Del director Koizumi Nori, este filme será proyectado el miércoles 14 de febrero a las 18:00 horas. La trama se basa en que después de presenciar el primer encuentro íntimo de Sosuke con una pintura sumi-e, el maestro de pintura con tinta, Kozan Shinoda lo invita espontáneamente a convertirse en su alumno y le presenta el delicado y emocional poder del sangrado de la tinta.

Este se ve abrumado por una reciente pérdida familiar y la oportunidad ofrecida posteriormente le permite a Sosuke encontrar un nuevo camino para reflexionar sobre la belleza dicotómica entre la naturaleza y ritualizar su dolor y su autoexpresión.

And So the Baton is Passed

Del director Maeda Tetsu, este filme será proyectado el miércoles 21 de febrero a las 18:00 horas. La historia se centra en Miitan quien fue criada por su madrastra Rika, mientras que por otra parte Yuko, quien vivió con su padrastro. “Las relaciones en sus familias son completamente distintas, pero esconden un gran secreto”.