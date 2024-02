De compositor a “poeta”: los mejores memes de Don Beto, creador de “CU, CU, Pumas”, que él cree que son “románticos”

Usuarios en redes sociales no le perdonaron sus comentarios de alto contenido sexual en cuentas de varias mujeres. Captura: TikTok/Betougarcia

Tal parece que la fama le duró muy poco a Don Beto, fiel seguidor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y creador de la porra “CU, CU, Pumas”, tras destaparse una serie de “mensajes románticos” en X, antes Twitter. Pese a ser cancelado por los usuarios, las redes sociales no perdonan y ahora se encuentra en tendencia gracias a los memes de todos sus fanáticos.

El segundo mes del año no inició muy bien para el seguidor de los felinos. Foto: Redes sociales

El pasado enero se convirtió en el trampolín de Alberto Ugalde García quien pese a haber intentado durante mucho tiempo llegar a todos los aficionados auriazules, recientemente lo logró al hacerse viral con su peculiar porra.

Rápidamente resonó en las redes sociales, principalmente en TikTok donde originalmente publicó su porra. Si popularidad alcanzó niveles tan altos que incluso logró escuchar en vivo a toda la afición universitaria corear su composición el pasado 1 de febrero en la cancha del Olímpico Universitario durante el encuentro contra la escuadra de Necaxa.

Internautas lograron dar con cuentas vinculadas al creador de la famosa porra. Foto: Redes sociales

Su descenso a la cancelación

La familia del fútbol mexicano había acogido de manera positiva la efusividad con la que Don Beto apoyaba a su equipo, incluso se convirtió en la inspiración para otras barras. Fue noticia en los medios de comunicación y se volvió un referente de la actualidad del equipo en tan solo unos días.

El aficionado de los Pumas no pudo escapar de las "benditas redes sociales" y su memoria. Foto: RRSS

Pero así como ascendió a la fama, su caída ha sido bastante estrepitosa pues, en un afán por conocer más del hombre, internautas comenzaron a indagar en sus cuentas de X, antes Twitter en donde encontraron un lado polémico del oriundo de la alcaldía Iztapalapa, en CDMX.

La curiosidad de la gente destapó un lado oscuro del creador de "CU, CU, Pumas". Foto: Redes sociales

Y es que, de forma inesperada, usuarios de X encontraron dos cuentas (@Alberto69893895 y @AlbertoUgaldeG2) que aparentemente pertenecen al hombre y que habría utilizado para responder las fotografías de mujeres haciendo invitaciones de índole sexual, situación que lo ha llevado a ser criticado el uso que le dio a sus redes.

Incluso la esposa y la madre del hombre estuvieron involucradas en los memes hechos por internautas. Foto: Redes sociales

Don Beto aclara lo sucedido

Luego de que nuevamente se encontrara en tendencia por los comentarios fuera de lugar que aparentemente realizó, rápidamente el aficionado de los Pumas salió a aclarar todo lo sucedido.

En compañía de su familia asegura que todo se trata de una supuesta suplantación de identidad. Foto: Redes sociales

Desde su cuenta de TikTok apareció acompañado de su esposa y de su propia madre indicando que se trata de ‘fake news’ que se aprovechan de su reciente subida al estrellato: “Hoy acompañado de mi esposa, me siento bastante sorprendido por una serie de Fake News que están publicando, soy un hombre que tiene pareja. Me ofende mucho que la fama que me han creado ustedes mismos sirva para páginas que quieren hacer una serie de ofensas a mi persona y a mi familia. Les digo que no es cierto, es mentira”.

Don Beto publicó un video en donde señala que son Fake News los comentarios inapropiados que realizó en X. Crédito:Tiktok/@AlbertoUGarcía

Sin embargo, para los internautas resulta bastante contradictoria la versión de Don Beto pues en esas mismas cuentas también se pueden encontrar varias fotografías de él mismo posteadas, lo que para ellos indicaría que se trata de comentarios realizados por el hombre.