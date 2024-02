¿Cuál es el estado de salud de Silvia Pinal tras reportes de que sufrió una caída en su casa?

A sus 93 años, la emblemática actriz vive tranquila rodeada de sus familiares (Foto: Instagram)

La salud de Silvia Pinal vuelve a acaparar titulares a más de un mes de que la diva del cine se sobrepuso a un cuadro de influenza que la mantuvo un par de días en terapia intensiva. En la reciente emisión del programa De Primera Mano, Gustavo Adolfo Infante hizo referencia a versiones extraoficiales que sostenían que la productora sufrió un accidente doméstico.

El presentador fue enfocado en primer plano para dar a conocer la noticia: “El día de ayer (jueves 1 de febrero) trascendió que doña Silvia se había caído en su casa y que había llegado una ambulancia con intención de llevarla al hospital, pero finalmente no la llevaron, según esto, yo no sé. No lo pudimos corroborar porque hospitalizada no estaba”.

El autonombrado ‘Periodista de las Exclusivas’ indicó que su equipo de investigación se puso en contacto la asistente de la primera actriz para corroborar la información:

“Osiris Carbajal, nuestro director de información, habló con Efi, que es el brazo derecho de doña Silvia y le dijo que no, que doña Silvia estaba en perfectas condiciones. Que ‘estaba superbién’, palabras textuales”.

Infante compartió que Efigenia Ramos contó que la actriz se mantiene bajo cuidados especiales en su residencia al sur de la CDMX, y que incluso ha cancelado toda actividad fuera de su hogar.

Gustavo Adolfo Infante dijo en 'DPM' que le fue informado que la diva del cine sufrió una caída, información que su asistente negó, Efigenia

Gustavo Adolfo Infante en el pasado develó ingresó de Silvia Pinal a Urgencias

Sin desacreditar por completo las versiones surgidas en torno a la salud de Silvia Pinal, Infante cerró el tema esperando que en verdad la versión no sea más que una falsedad:

“Las versiones de que se cayó, de que llegó una ambulancia y de que no se levanta de la cama, van tomando, desafortunadamente, fuerza. Ojalá sea eso, rumorología”.

El interés que despertó la información presentada por el conductor de Grupo Imagen volvió a centrar los focos sobre la matriarca de la Dinastía Pinal, especialmente porque fue él quien, a finales de diciembre, develó que la primera actriz fue ingresada de urgencias al hospital Médica Sur en la CDMX.

Infante interrumpió sus vacaciones de fin de año para informar del estado de salud de la productora de Mujer caso de la vida real, quien fue internada tras contagiarse de influenza. El periodista explicó que sus fuentes le informaron que Silvia Pinal se encontraba muy “grave”, afirmación que derivó en un desencuentro entre él y Alejandra Guzmán, hija de la primera actriz.

Sin mencionar su nombre, la rockera acusó al periodista de exagerar la información y de “siempre decir” lo mismo en torno a su madre. Los dichos de la cantante no fueron tomados a bien por Gustavo Adolfo Infante, quien sostuvo que la actriz estuvo en terapia intensiva por la complejidad de sus síntomas, cuyo contagió habría sido culpa de su propia hija, indicó durante un enlace en DPM.

Hasta el momento, ni Sylvia Pasquel ni Alejandra ni Luis Enrique Guzmán se han pronunciado sobre la supuesta caída que sufrió la actriz y productora teatral.