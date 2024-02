Abuchean al ex priista Alejandro Murat durante evento de AMLO en Oaxaca

El presidente de la República le manifestó su respaldo a Murat través de un abrazo. FOTO: Alejandro Murat

El ex priista y ex gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, fue abucheado este domingo durante la inauguración de la carretera Barranca Larga-Ventanilla, evento en el que estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador y el nuevo mandatario oaxaqueño, Salomón Jara.

Cuando Jorge Mendoza Sánchez, director de Banobras, agradeció la presencia del “licenciado Alejandro Murat”, los asistentes manifestaron su desagrado y resonaron quejas, rechiflas y gritos de “¡Fuera Murat, fuera Murat!”.

Murat Hinojosa renunció a su militancia en el PRI en noviembre de 2023 y el 3 de diciembre fue presentado como parte del equipo político que impulsará el proyecto de gobierno de Claudia Sheinbaum, precandidata única de Morena a la presidencia de la República en 2024.

“Hoy celebro que haya este espacio y vamos sin duda a seguir trabajando y acompañando a la doctora Claudia Sheinbaum en todas las áreas donde nos convoquen e inviten”, dijo el ex gobernador oaxaqueño al ser cuestionado por su nueva cercanía con Morena.

El ex gobernador reapareció en un evento junto a AMLO y lo presumió en redes. FOTO: Cuenta de X de Alejandro Murat

Este domingo 4 de febrero, la presencia del ex priista en el templete junto al presidente de la República no sentó bien entre los ciudadanos oaxaqueños, por lo que López Obrador dio un abrazo a Murat para tratar de serenar el ambiente hostil contra el ex gobernador, quien no pudo terminar la carretera a Puerto Escondido durante su administración, aún con el apoyo federal.

Inauguración de la carretera Barranca Larga - Ventanilla, desde Oaxaca https://t.co/p2fc64wgvO — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 4, 2024

Por su parte, Alejandro Murat destacó la buena relación que mantiene con el presidente López Obrador y celebró la inauguración de esta vía.

“Hoy, celebro con el pueblo de Oaxaca, junto al presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Salomón Jara, la inauguración de la carretera Barranca Larga-Ventanilla. Un paso firme que, con visión y determinación, detonará un destino lleno de prosperidad”, dijo el ex gobernador.

El director de Banobras destacó que esta autopista “era una deuda histórica que teníamos con el estado de Oaxaca”, y aseguró que su culminación se debe a la coordinación entre la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el gobierno de Oaxaca y Banobras.

Esta nueva autopista del tipo A2 tiene una longitud de 104.3 kilómetros, con carril de ida y vuelta, con la cual se va a reducir el tiempo de traslado entre la capital de Oaxaca y Puerto Escondido de seis horas y media a tan sólo dos y media.

El tiempo que coincidieron como gobernantes, ambos mantuvieron una relación cordial. Foto: Facebook/Alejandro Murat Hinojosa

“Estamos esperando un aforo de alrededor de cuatro mil vehículos diarios que serán utilizados para poder llegar a su destino”, señaló Jorge Mendoza Sánchez.

Durante su participación, el titular del Poder Ejecutivo federal resaltó que Oaxaca es una parte estratégica de su gobierno, pues en él se encuentran importantes proyectos como el corredor interoceánico.

“En Oaxaca hay proyectos muy importantes de infraestructura, como esta carretera y otras. Y por eso, fíjense, algo excepcional, Oaxaca, el año pasado, primer lugar en crecimiento económico en el país, y esto se debe a que hay ese trabajo en los caminos, estos empleos que se generan en la construcción de carreteras, el Tren del Istmo, en fin, muchas obras que están en proceso y que se están terminando en Oaxaca”, señaló López Obrador.

Inauguramos la carretera de Oaxaca a Puerto Escondido. En dos horas y media se llegará de la capital a la costa. Está la gente feliz feliz feliz. pic.twitter.com/Dy7Jth2oi2 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 4, 2024

Sobre la nueva carretera, el presidente destacó que en lo que resta de su gobierno no se cobrará peaje por el uso de esta autopista hacia la costa oaxaqueña y adelantó que dejará un decreto para que después de septiembre únicamente tendrán que pagar visitantes y transportistas.

La administración de esta vía quedará a cargo de Caminos y Puentes Federales (Capufe). Además, el mandatario federal reveló que llegó a un acuerdo con el empresario Carlos Slim para que el gobierno federal recupere la concesión de la carretera Oaxaca-Tehuantepec.