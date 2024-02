Xóchitl Gálvez envía mensaje a quienes protestaron contra ella en Nueva York: “No se peleen por los políticos”

Gálvez se encuentra de gira en Nueva York. (X @XochitlGalvez)

Luego de que el pasado viernes un grupo de personas protestaran contra Xóchitl Gálvez en Nueva York, en donde se encuentra de gira, la aspirante a la presidencia de México les envió un mensaje.

Fue por medio de un video compartido en redes sociales que Gálvez Ruiz pidió a las personas que mostraron su descontento con su presencia en el país vecino, que no se peleen por políticos y que mejor se les exija resolver los problemas que tiene México. Dijo que, obviamente, había personas a las que no les había gustado su presencia en el EEUU, y “protestaron llenos de odio, de coraje, de rencor”. Aseguró que esa división no abonaba a nadie.

“Yo les diría, no se peleen por los políticos, mejor exijan a los políticos que resuelvan los grandes problemas del país, el problema de la inseguridad, el problema de la falta de medicamentos, el problema que tenemos con el campo, estoy convencida que si trabajamos juntos por un solo objetivo, México será mejor. Basta de odio”, señala en el clip compartido, de 1 minuto con 17 segundos.

En el material audiovisual, Gálvez señala que este sábado es su tercer día de gira por la ciudad estadounidense, y explica que “las cosas han salido muy bien”.

“El día de ayer tuve una gran reunión con inversionistas; quieren seguir invirtiendo en México, quieren que el nearshoring sea una realidad. Lo único que piden, es que haya Estado de derecho, seguridad, energía, y eso es factible”, dice la aspirante presidencial.

Destacó que, por la tarde, se había reunido con estudiantes mexicanos y jóvenes que trabajan en Nueva York. “Gran entusiasmo, tienen todas las de ganar, de regresar a México para aplicar sus conocimientos, lo único que me piden es que haya apoyos para los emprendedores, y que el CONACYT siga apoyando a aquellos que se quieren dedicar a la investigación”, explicó.

Xóchitl Gálvez tuvo que disfrazar a una mujer de ella para escapar

Luego de las protestas en contra de Xóchitl Gálvez, en Nueva York, la aspirante presidencial y sus colaboradores presuntamente armaron un montaje para que pudiera salir del edificio en el que se encontraba, y disfrazaron a una mujer, a la que hicieron pasar por ella.

En redes sociales circuló un video en el que se ve a una mujer “encapuchada”, con una chamarra beige, que fue a quienes los manifestantes alegaron y gritaron cosas, sin embargo, presuntamente esa era otra persona, y en realidad, Gálvez habría salido por la puerta de atrás.