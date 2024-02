Verificación de ambulancias en CDMX; requisitos para quienes manejan una unidad de servicio

Inicia el proceso de verificación de ambulancias en la Ciudad de México Crédito: Cuartoscuro

Los cuerpos de emergencia son los más requeridos no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país y hasta en el mundo, razón por la cual las autoridades competentes buscan que todo esté en orden, especialmente las unidades que sirven para el traslado de todo aquel que lo necesite, como es el caso de las ambulancias tanto el sector salud como de índole privado, mismas que basta hacer mención, ya deberán iniciar el proceso de verificación sanitaria.

Te puede interesar: Este es el precio del cambio de placas para residentes del Estado de México

EL Gobierno de la Ciudad de México, específicamente la Agencia de Protección Sanitaria (Agepsa) dio a conocer que a partir de este mes de febrero se dio inicio la verificación sanitaria, por lo que los conductores de este tipo de unidades deberán reunir una serie de requisitos para continuar ofreciendo el servicio de manera habitual.

Mediante un comunicado de prensa, se informó que con base a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-2013,la cual hace referencia a la regulación de los servicios se salud, todas las unidades que circulen por la urbe deben ser verificadas, especialmente si se trata de las ambulancias de índole privado.

A partir de febrero se puede realizar el trámite Crédito: Cuartoscuro

¿Quiénes deben realizar la verificación sanitaria?

A través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se detalló que la verificación sanitaria que se hace énfasis arrancó a partir de este 1 de febrero, es para todas las unidades que prestan servicio de atención médica prehospitalaria tanto del sector Salud, es decir el servicio que es público, como social y privado.

Te puede interesar: “Nos salvó la vida”: pasajeros de avión relatan su versión de por qué un hombre salió por la puerta de emergencia

Bajo esa tónica, deberán atravesar este proceso las ambulancias que se enfoquen en el traslado de pacientes desde el punto donde son solicitadas hasta el hospital o centro de salud a las cuales se les pide llegar tan pronto como sea posible. Por traslado además se entiende que no solo es por tierra, sino que se involucran las que atienden emergencias también por la vía aérea y marítima.

La verificación de ambulancias se realizará con base a un calendario publicado por las autoridades capitalinas. Esta se realizará de la siguiente manera:

Terminación de placa 5 y 6: febrero y marzo

Terminación de placa 7 y 8: abril, mayo, junio y julio

Terminación de placa 1 y 2: agosto y septiembre

Terminación de placa 9 y 0: octubre y noviembre

La verificación será para ambulancias del sector publico, social y privado Crédito: Cuartoscuro

Una vez que se llegue la fecha para realizar la verificación, los conductores deberán acudir con la siguiente documentación para agilizar la misma:

Identificación oficial con fotografía

Acreditación de personalidad jurídica

Aviso de Funcionamiento el cual deberá ser emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Guía de Autoaplicación con base a la capacidad operativa de la ambulancia a verificar

Constancias de acreditación como médico o paramédico de quienes se encuentran en la unidad en cuestión

Documentos que acrediten la realización de cursos de actualización continua de todo el personal que presta sus servicios, de acuerdo al tipo de ambulancia a verificar

Es importante señalar que este tipo de verificación es independiente a la que las unidades de uso particular deberán realizar también con base a la terminación de placa. No obstante, ambos tipos de vehículos deben contar con la misma a modo de evitar afectaciones al momento de transitar.

Te puede interesar: Esta la fecha en que la Línea 12 del Metro de la CDMX reabrirá por completo

Asimismo, se recuerda que en caso de no contar con el pago de multas, la verificación no se podrá llevar a cabo; incluyendo las que las ambulancias puedan llegar a acumular si es el caso. Del mismo modo, se informa que en el caso de los traslados aéreos o marítimos que por algún motivo deban llegar a la Ciudad de México, no aplica el calendario antes descrito pues en su caso, se podrá solicitar la verificación cuando se desee.