Mujeres con Bienestar en Edomex 2024: estos son los documentos que pedirán en la entrega de tarjetas

Mujeres con Bienestar para las que se registraron en 2024 está a unos días de iniciar la entrega de tarjetas (Cuartoscuro)

Mujeres con Bienestar está próximo a comenzar el proceso de entrega de tarjetas, y, al igual que en el paso de entrega de documentos, las solicitantes que hayan sido elegidas como beneficiarias tendrán que acudir a un módulo para volver a llevar papeles y finalmente recibir el plástico donde les depositarán los 2 mil 500 pesos bimestrales de apoyo.

Te puede interesar: Mujeres con Bienestar Edomex: ¿Qué significa el estatus ‘concluido’ en el nuevo registro de 2024?

La entrega de tarjetas comenzará cuando finalice la recepción de documentos para revisión de la información de las solicitantes, el cual tiene como fecha límite el 9 de febrero.

Las que hayan sido aceptadas en el programa, recibirán un mensaje de texto en el que se les informará que tienen que acudir por su tarjeta, se les asignará una cita y pedirán que se imprima un documento fundamental, el “Formato de Identificación”, esto según los pasos que siguieron las mujeres de la primera etapa.

Mujeres con Bienestar Edomex hará la entrega de tarjetas de la segunda etapa del 12 al 22 de febrero (Gob. Edomex)

Este formato únicamente es la captura de pantalla de la página completa del proceso de solicitud, en donde se pueda ver el avance hasta llegar al punto 3 que se llama “Entrega de Tarjetas”.

Te puede interesar: Mujeres con Bienestar Edomex: ¿Cuándo se entregan las tarjetas de la segunda etapa?

En esa sección se informa a las beneficiarias el módulo al que deben asistir por su plástico (que usualmente es el mismo en donde se realizó la entrega de documentos), la hora y el día en que tienen la cita. También se proporciona un código único para la recibir la tarjeta y un enlace para imprimir un talón que también solicitan.

También solicitarán que lleven a su cita su credencial de elector actualizada, con la que únicamente confirmarán la identidad de la persona que recibe el plástico.

Para las mujeres que reciban su tarjeta en febrero aún no se tiene fechas de depósito del apoyo económico (Facebook/Gobierno Municipal de Tultepec)

En esta última parte del proceso, no se recogerán documentos oficiales como CURP ni INE, pero sí será necesario llevar copias de algunos. Cada municipio solicitará diferentes papeles, por lo que será indispensable revisar las redes sociales de cada uno o dirigirse a la sede de forma presencial para conocer los requisitos que exijan.

Te puede interesar: Mujeres con Bienestar Edomex: ¿Cuál es la fecha limite para hacer el registro presencial de la segunda etapa?

En la convocatoria anterior hubo municipios que pidieron un talón que entregaban en el paso anterior, a la hora de la revisión de la documentación.

Hasta el momento, aún no se confirma la fecha exacta en que comenzará la entrega de tarjetas, pero tentativamente se piensa que será del lunes 12 al jueves 22 de febrero, pues por ahora aún se está realizando la entrega a las mujeres que iniciaron su proceso en 2023.

Las beneficiarias tendrán que llevar copias de sus documentos en algunos casos, dependiendo de lo que pidan las sedes (X @avisosbienestar)

Cabe recordar que el hecho de que se cumplan con los pasos de pre registro y revisión de documentos no confirma que las interesadas obtendrán el apoyo, pues aún se descartarán mujeres que no hayan cumplido con el perfil que pide la convocatoria o que no hayan proporcionado información real, pueden ser rechazadas. Asimismo, existe un número limitado de beneficiarias.

¿Por qué motivos puedes ser rechazada de Mujeres con Bienestar?

El rechazo en Mujeres con Bienestar puede ser en cualquier parte del proceso de solicitud y se puede deber a diferentes motivos, los cuales son:

-No vivir en el Estado de México

-Tener menos de 18 años o más de 64

-No presentar condición de pobreza y carencia por acceso a la seguridad social

-Ser beneficiaria de cualquier otro programa federal, estatal o municipal, excluyendo únicamente Alimentación para el Bienestar

-Que no hayan realizado de forma correcta su pre registro o registro.

En el caso de que hayas sido rechazada de Mujeres con Bienestar, no existe un proceso para reclamar la decisión tomada por el programa, lo único que se recomienda en el sitio oficial es que intentar iniciar el registro en otro programa social ya que la decisión es irrevocable.