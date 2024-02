AMLO revela quiénes son los posibles responsables de la filtración de datos de periodistas de La Mañanera

AMLO pidió a los periodistas que estuvieran tranquilos, pues ya se investigaba quién fue el responsable de la filtración de sus datos. Crédito: Cuartoscuro

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo esta mañana, durante su conferencia de prensa mañanera, que su gobierno sería incapaz de hacer cualquier acto de intimidación o censura contra los periodistas que asisten al Salón Tesorería de Palacio Nacional cada mañana.

Esto, en torno al tema de la filtración ilegal de datos de periodistas, que se dio a conocer hace unos días. También les pidió no preocuparse, pues van a estar pendientes del caso. “Lo importante es que nosotros seríamos incapaces de hacer cualquier acto de intimidación, llevar a cabo cualquier acto de censura, porque tenemos convicciones, porque tenemos principios, porque tenemos ideales”, señaló.

Dijo que, iban a estar pendientes de que quienes lo hicieron, no tuvieran de nuevo facilidades, pues “a veces hay descuidos”.

López Obrador expuso que la Secretaría de Gobernación presentaría una denuncia ante la FEADLE cuando se tengan los datos de quién fue el responsable.

El mandatario nacional dijo que Claudio X. González era uno de los sospechosos de la filtración de datos. Europa Press/Contacto/Ismael Rosas/ Eyepix Group

“Tiene que ver mucho con la práctica del conservadurismo, de los fachos, que es como el dinero para dar con el crimen muchas veces, lo recomendable es síguele la pista al dinero. Estas prácticas tienen que ver con el conservadurismo, con los fachos”, explicó.

También acusó que hay algunos posibles responsables de haber realizado la extracción de datos, como Claudio X. González, y “todos los que reciben dinero, tanto de los grupos contrarios a nosotros como de las agencias extranjeras, que eso está probado, que la organización de Claudio, donde también está Loret de Mola, les dan dinero de organismos que dependen del Gobierno de Estados Unidos”.

Señaló que se investigaría para saber quiénes son los responsables de la extracción de datos ilegales de periodistas que asisten a la mañanera.

Aseguró que están en contra de su gobierno porque tenían el negocio de la venta de medicinas y de la venta de materiales médicos, y por ello estaban muy molestos, “y por eso un día sí y el otro también son ataques sin fundamentos, calumniosos, y se enojan cuando decimos que gana 2 millones de pesos mensuales, que los ministros ganan 700 mil pero Loret gana 200 mil, y esto lo digo porque la mayoría de la gente en nuestro país no lo sabía, estas cosas estaban vedadas, porque antes todo se tapaba y se veía normal”.

El presidente dijo que era responsabilidad del Estado garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

Garantizó que los periodistas y “todos los ciudadanos” tendrán seguridad. “Es responsabilidad del Estado, del Gobierno, garantizar la seguridad de los ciudadanos”, expuso.

Señaló que “no somos represores, que no quepa ninguna duda que nosotros no censuramos, que no espiamos a nadie, que no somos iguales a gobiernos autoritarios anteriores, esa es una, y dos, que tenemos como principio, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.