Claudio Yarto reaccionó a las acusaciones de acoso de Federica Quijano

Claudio Yarto fue acusado por Federica Quijano por presuntamente acosarla cuando ella comenzaba su carrera artística; él respondió (Cuartoscuro)

Hace unos días Federica Quijano reveló ante las cámaras de Ventaneando que en su juventud fue -presuntamente- acosada por Claudio Yarto. Mencionó que esto sucedió en sus inicios en el mundo del espectáculo, cuando buscó acercarse a una persona experimentada en el ámbito.

Ahora el productor musical reaccionó a las acusaciones. Negó alguna vez acercarse de forma inapropiada a la integrante de Kabah, pero aún así se disculpó con ella, cuando la vio, según recordó en el YouTube de Gustavo Adolfo Infante:

“Cuando en tu programa de televisión dice que yo le había hecho algo muy malo, yo le escribí luego luego, le dije: ‘¿Qué pasó, Federica?’, y nunca me contestó ese Whats. Cuando la veo en vivo, le digo ‘Fede’, le digo de todo corazón que si yo la ofendí en algún momento en aquella ocasión, que no recuerdo y te lo digo sinceramente con el corazón en la mano, le digo: ‘Te pido una disculpa’”

El cantante negó haber acosado a Federica Quijano como ella lo reveló Crédito: YouTube Gustavo Adolfo Infante

El líder de Caló recordó que cuando conoció a Federica, ella lucía mucho menor de su edad y siempre estaba acompañada, inclusive fueron pocas veces en las que intercambiaron palabras.

“Venía con Rodrigo a verme, usted pregúntele al señor Rodrigo, ya tiene esto 30 y tantos años, como lo está nombrando ahí, si alguna vez le faltamos al respeto. Mi mejor amigo que está ahí me dice: ‘Jamás he cruzado palabra con ella porque no tenía que ver con la negociación como tal’”, declaró el cantante.

Según se defendió el intérprete de La colegiala, él siempre mantiene distancia de las mujeres que se le acercan, incluso con sus fans prefiere alejarlas o que otra persona los acompañe cuando le piden una foto. Además, es la primera vez que recibe este tipo de acusaciones.

La cantante recordó que -presuntamente- uno de los primeros comentarios que le hizo el cantante fue para saber si podía relacionarse sexualmente con ella (Cuartoscuro)

También mencionó que ante su insistencia por conocer qué era lo que había dicho mal, Federica únicamente le respondió que ya lo había perdonado; sin embargo, la preocupación de Yarto sigue siendo saber qué fue lo que hizo para que ella se sintiera acosada. “Hasta ahorita me estoy enterando de que utilicé esa frase”, dijo.

Aunque ya haya sido perdonado por lo que supuestamente hizo, Claudio nuevamente se disculpó.

“Si en verdad molesté a la señora, le pido una disculpa (...) Por supuesto le ofrezco una disculpa a Fede, trabajamos juntos, no podemos hacerle un acoso a una persona dentro de un grupo tan unido como es el 90s Pop Tour”

¿Qué hizo Claudio Yarto a Federica Quijano, según la cantante?

En entrevista para Ventaneando dio a conocer el episodio de violencia sexual que vivió con el vocalista de Caló. Crédito: Instagram Ventaneando.

En entrevista con Pati Chapoy para Ventaneando, Federica Quijano dijo que cuando comenzaba su carrera musical, recurrió a Claudio Yarto junto a otras personas. Una de las primeras cosas que le dijo el cantante fue que ella se “las podía dar” porque ya era mayor de edad.

“Llegamos a su estudio y se nos quedó viendo, él obviamente estaba hasta arriba del éxito y todo, entonces llegó y se nos quedó viendo y me dice: ‘A ver, ¿quién de acá es mayor de edad?’. Le digo: ‘Yo, yo soy menor de edad. (Me respondió) ‘Ah, entonces tú ya me las puedes dar, entonces vente para acá'”, recordó.

Ante el presunto acoso, sus compañeros supieron que no podían trabajar con el líder de Caló y ahí detuvieron su colaboración.

Ya que él también se habría dado cuenta de la gravedad de sus palabras, le habría pedido disculpas en repetidas ocasiones, por ello fue que aceptó perdonarlo, aunque considera que aún no lo olvida por lo impactante que fue para ella esto.