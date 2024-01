‘Alito’ Moreno acusa que AMLO tiene una “intención perversa” de lastimar al PRI con el caso de Colosio

Alejandro Moreno es líder nacional del PRI. (X/@alitomorenoc)

Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) acusó que el Gobierno federal tiene una “intención perversa” de lastimar a su partido con la politización del magnicidio de Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994.

Te puede interesar: Luis Donaldo Colosio Riojas pide a AMLO que indulte a Mario Aburto, asesino confeso de su padre: “Ponga carpetazo a esto”

Al inaugurar la reunión plenaria de sus bancadas en el Congreso de la Unión, en conferencia de prensa, dijo que Mario Aburto es el asesino confeso del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio, y que el PRI hará todos los trámites para que ahí se mantenga.

Aseguró que la ley no es un juego y que por lo tanto, hay que respetar las investigaciones que se hicieron en el momento, así como la declaración del propio Aburto.

Te puede interesar: AMLO rechaza indultar a Mario Aburto tras petición de Luis Donaldo Colosio Riojas: “No puedo hacerlo”

“Hay una intención perversa del Presidente que quiere lastimar al PRI con un hecho trágico. Mario Aburto está sentenciado y no debemos no respetar la ley. La posición del PRI: es que asesinaron al candidato y hay un asesino confeso, que se quede en la cárcel. Mario Aburto asesino a Luis Donaldo Colosio Murrieta y eso quedó ante los ojos de México”, declaró.

El hijo de Colosio pidió a AMLO indultar al asesino confeso de su padre. Foto. Fundación Colosio

Adelantó que en las próximas horas emitirán un comunicado, en el que se anunciarán los trámites para que Aburto se mantenga en prisión y cumpla su pena.

AMLO se niega a indultar a Mario Aburto

Luego de que Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, pidiera al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indultar a Mario Aburto, asesino confeso de su padre, el mandatario nacional negó que su petición pueda ser cumplida.

Te puede interesar: Cuándo sale Mario Aburto de la cárcel y por qué renunció a su libertad condicional hace más de una década

En la conferencia de prensa mañanera de este martes, López Obrador precisó que el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia de 1994, por el PRI, no debía quedar impune.

“Aprovecho para contestarle al hijo de Luis Donaldo, que me pide que yo indulte: quiero contestar que no puedo hacerlo. Sé que él ya no quiere ni su familiares, saber nada de esto que fue terrible, pero se trata de un asunto de Estado. Yo quiero que, en lo que a mí corresponde, no se deje de investigar”, declaró.