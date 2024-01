Mujer mexicana es expulsada del gimnasio por vestir ropa “inapropiada”

La joven lamentó que le pidieran retirarse del lugar por vestir "ropa inapropiada"

Lamentablemente en la sociedad mexicana existen algunas personas que todavía no respetan la libertad de expresión de los demás, inclusive la forma de vestir, los rasgos físicos, las preferencias sexuales, ideología, entre otras, y a pesar de que no están cometiendo faltas morales, legales o de cualquier otra índole, son criticados e incluso llegan a prohibirles algunas actividades sin tener ningún sentido.

Te puede interesar: Mujer europea critica relaciones amorosas de mexicanos con extranjeras: “Nos hacen daño”

Existen algunos ejemplos para ilustrar esto como lo puede ser el restaurante Sonora Grill, quien a pesar de que aseguran no discriminar por ningún tipo de característica, sea física o no, se filtró una información visual donde queda claro que a ciertos clientes les asignan las mesas más escondidas para que, supuestamente, no sean vistos.

Y justamente el caso del que se está hablando en esta publicación es uno de los más recientes de discriminación, pero esta ocasión se puede precisar que es por la forma de vestir (aunque cabe destacar que también generó un debate en redes sociales sobre quién tenía razón).

Una mujer asistió al gimnasio para realizar ejercicio y así fortalecer el cuerpo y la mente. (Imagen ilustrativa Infobae)

La problemática es la siguiente. Resulta que una joven mujer mexicana compartió un video en las redes sociales donde aseguró que durante una visita al gimnasio decidió portar un sostén, se desconoce si deportivo o no, para realizar la actividad física dentro del inmuble.

Te puede interesar: Mujer reta a una pelea de baile a mascota de equipo de béisbol y termina mal

Sin embargo, para su sorpresa, de manera lamentable el dueño del lugar (o el instructor o instructora, pues es una información que no se precisó), le pidió que tenía que retirarse del lugar si portaba la vestimenta que tenía en ese momento, o podía existir una solución para escalar el conflicto a niveles que nadie quería.

Cuál fue la resolución que le propusieron a la mujer que sólo buscaba realizar deporte. Resulta que le pidieron que, por favor y de la manera más amable, se colocara una prenda extra encima de las que ya tenía puesta para poder permanecer en el sitio, lo que ocasionó indignación y molestia en la joven.

La joven aseguró que el conflicto inició por su ropa (X PacoZeaCom)

Esto fue lo que dijo la mujer como parte de su testimonio: “Sólo quiero comentarles, fíjense que el día de hoy decidí usar esta ropa para entrenar y me acaban de decir que no puedo estar entrenando, que tengo que ponerme una prenda extra, ya me había pasado antes, pues ese es el detalle, lamentablemente”.

Te puede interesar: ¿Quiénes son mejores novios? Mujer canadiense dio su opinión sobre los mexicanos y los hombres de su país

El suceso y sus declaraciones desataron un debate en redes sociales pues hubo algunos que dijeron que esto no podía estar ocurriendo en pleno 2024 pues eran creencias que atentaban contra la libertad de expresión lo que no era positivo para las problemáticas que ya se viven en la sociedad, inclusive lo calificaron como discriminación.

Pero en la contraparte, surgieron comentarios que aseguraron que la joven mujer únicamente quería llamar la atención para obtener “likes” y volverse viral en las redes sociales pues consideran que la ropa que portaba no era deportiva, en cambio, mencionaron, parecía más para ir a la playa o a realizar actividades acuáticas.

La mujer buscaba entrenar, pero en cambio fue, consideraron internautas "discriminada". (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuál fue la reacción de los internautas a la vestimenta de la mujer

En redes sociales siempre existen personas que buscan dar su opinión, tal como lo fue en el caso de la joven mujer que fue señalada por la ropa que portaba al momento de ingresar al gimnasio. Los comentarios se polarizaron de esta forma:

“Yo entreno en ese gimnasio, y en la entrada hay un reglamento de la ropa que puedes y no usar es muy claro no entiendo para que hace ese drama”, “Pienso que nadie tiene porque decirte cómo debes vestir sobre todo si ella se siente cómoda”, “No se por qué se espantan si en los gimnasios hacen cosas peores”.