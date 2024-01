Así destrozó Chicharito Hernández a Faitelson durante una entrevista EN VIVO

Después de su presentación oficial con Chivas, Chicharito respondió tajantemente a Faitelson durante una entrevista en TUDN Crédito: X/@Zona_TUDN

Javier Hernández Balcázar, mejor conocido como Chicharito Hernández, está de vuelta en México. La noche del sábado 27 de enero el Estadio Akron le dio la bienvenida a su canterano, quien después de 14 años volvió a Chivas para convertirse en el fichaje más destacado del Clausura 2024 de la Liga MX.

Te puede interesar: David Faitelson se burla del regreso de Chicharito Hernández al Chivas: “Ahora que vuelva su rodilla”

Pero, en medio de la fiesta que significó su regreso, David Faitelson intentó ponerlo en ridículo y cuestionarlo por algunas “deficiencias” que notó en su regreso a la Liga MX. Para el programa Zona TUDN, el periodista entrevistó al delantero de 35 años y le lanzó una serie de interrogantes que involucraban su vida personal y actividades fuera de la cancha.

“¿Qué le dirías a los retractores?, yo he sido fuerte en esta crítica de que has perdido la concentración, de que estás más preocupado por temas de streaming, de youtuber, (Diego) Dreyfus te cambió el pensamiento, de la indisciplina en la selección mexicana, que te costó un veto, que las cosas hay que decir las cosas como son”, inició cuestionando el controversial periodista.

Chicharito Hernández fue presentado en el Estadio Akron ante miles de fans (REUTERS/Ivan Arias)

Pero, lo que más llamó la atención de los espectadores y fans fue que Chicharito Hernández se limitó a decir “gracias” a cada frase que Faitelson expresaba; sin embargo, cuando le tocó el tema de la selección mexicana, el nuevo delantero de Chivas se tomó unos minutos para aclarar lo que pasó.

Te puede interesar: Chicharito llega a Chivas: cuándo y dónde será la presentación de Javier Hernández con el Rebaño

“Bueno, indisciplina en reglamento nunca se tuvo.... nada más para empezar”, pero debido al tono elevado con el que lo dijo Faitelson se apresuró a corregir, “Javier, yo no quiero amargar la noche, la noche es de fiesta, pero como periodista te tengo que preguntar eso, ¿qué me responderías?”.

Esa cuestión dio paso para que Chicharito destrozara a Faitelson son una tajante respuesta de todas las insinuaciones que lanzó en el inicio de la entrevista, cabe apuntar que todo eso ocurrió durante la transmisión en vivo del programa.

Después de su presentación oficial con Chivas, Chicharito respondió tajantemente a Faitelson durante una entrevista en TUDN Crédito: X/@Zona_TUDN

“Es la maravilla de la vida, siempre es más fácil verte en el espejo y ver lo que te gusta, pero ¿ver lo que no te gusta?, porque eso es lo que pasa, que muchos haters sí tienen razón, no soy el mejor, es una realidad, eso no quita lo demás”, inició argumentando.

Te puede interesar: Este fue el primer mensaje de Chicharito Hernández en su regreso a Chivas

Pero, para dejar en claro que el resto de sus actividades fuera de la cancha es parte de su vida personal, más no son distractores que lo alejen de su rendimiento como futbolista profesional.

“No es distracción, David, somos seres humanos […] Desde que empecé, David, ¡uuf!, a todo eso que la gente le removió muchísimas cosas ha sido porque estoy dispuesto a pagar los precios de hasta ser mal entendido, con tal de vivir esta vida, de aquí adentro para afuera”.

Bajo esa narrativa, Hernández Balcázar también expresó que a las críticas y el hate que le tiran no le toma tanta importancia. “Que me digan ‘oye, sobrevalorada tu carrera’, yo hice la carrera, es como ‘¡ah, si eso piensas pues chido! Yo sé lo que cuesta, ya hasta lo agarro de broma”, agregó.

Faitelson se convirtió en uno de los principales críticos a la carrera de Chicharito Hernández (Foto: Jesús Avilés/ Infobae)

Y es que, en todo momento Faitelson permaneció en silencio, solo estaba escuchando detalladamente a cada una de las frases que soltaba Chicharito Hernández.

Pero, antes del cierre de su intervención, el exdelantero de LA Galaxy externó su preocupación de cómo los medios deportivos también favorecen que existan estos diálogos que demeritan la carrera de cualquier jugador. Por lo que mandó una indirecta a Faitelson.