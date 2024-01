La vez que integrantes del Cartel de Sinaloa se habrían reunido con representantes de Pemex

La reunión de representantes de Pemex con integrantes del Cártel de Sinaloa (Infobae)

Vicente Zambada Niebla, mejor conocido como ‘El Vicentillo’, en una parte de su diario escrito desde prisión, recordó la ocasión en la que representantes de Petroleos Mexicanos (Pemex) se reunieron con miembros del Cártel de Sinaloa con el fin de establecer negociaciones en cuanto al traslado de droga de Centroamérica a México.

De acuerdo con Anabel Hernández, dicha relación comenzó durante el sexenio de Vicente Fox, debido a que los entonces funcionarios querían compartir el tráfico de cocaína en uno de los viajes del barco, para después usarlo como fondo electoral.

“Así como traficaban drogas en pipas autorizadas por Pemex, también lo hacían en buques facilitados por la petrolera del Gobierno Mexicano, esa relación comenzó desde el sexenio de Fox, había relación con altos mandos del PAN que estaban en Pemex, aseguró el abogado, además dijo que ‘Vicentillo’ le contó que un grupo de políticos y funcionarios de Pemex, querían compartir el tráfico de cocaína en uno de los viajes del barco para usarlo como fondo electoral, la versión fue corroborada por el hijo de ‘El Mayo’, cuatro años después”, se lee en el libro ‘El Traidor’ de la periodista Anabel Hernández.

La reunión se llevó a cabo en una zona llamada Vascogil, perteneciente al estado de Durango, sitio utilizado como escondite por parte de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, en el que arribaron los representantes de la petrolera mexicana.

'El Chapo' Guzmán y 'El Mayo' Zambada (Infobae)

“‘Fui contactado por un amigo de México que me pidió si podía llevarlo a ver a mi padre, esta persona era de mi gente ‘Capi Beto’, él fue el que me trajo a esta persona, era un licenciado de la Ciudad de México, esa persona me dijo que tenían un barco de Pemex que venía a nombre de algunos hombres de negocios de Pemex y algunos funcionarios públicos de México, esa persona me dijo que no quería darme los nombres de los políticos de México por su propia seguridad, pero que ellos estaban buscando a mi papá proponerle un negocio, prestarle un barco de Pemex y que ellos mismos estaban interesados en invertir en un cargamento grande cocaína y la razón por la que buscaban a mi padre y mi compadre ‘Chapo’ era por la seriedad de mi papá en los negocios, entonces arreglé la cita con mi papá, mi papá me dijo llevar a esas personas a conocerlo y él le explicó la situación a mi compadre ‘Chapo’ y tuvimos una cita en las montañas, en una locación específica que pertenecía a mi papá, y fue en el estado de Durango, en una zona llamada Vascogil, donde mi papá se estaba escondiendo’”.

En el inmueble se dieron cita ‘El Mayo’ Zambada, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, así como Jorge Cifuentes, a quienes les comentaron los representantes que había disponibilidad para utilizar el barco.

Imagen de archivo. El logotipo de Petróleos Mexicanos (Pemex) se muestra en la sede de la compañía en Ciudad de México, México, 26 de julio de 2023. REUTERS/Raquel Cunha

“‘En aquella reunión estuvieron presentes mi papá, mi compadre ‘Chapo’, Jorge Cifuentes, yo, los representantes de Pemex, los representantes de los políticos y ‘Capi Beto’, yo a ese punto ya había enviado a ‘Capi Beto’ a tomar una foto del barco de Pemex que ellos nos querían enseñar, para ver que había confianza y que había la disponibilidad de esos políticos para dejarnos usar el barco”, fueron las declaraciones de ‘El Vicentillo’.

Querían exportar 100 toneladas de cocaína

De acuerdo con declaraciones de Vicente Zambada Niebla, los funcionarios querían exportar alrededor de 100 toneladas de cocaína, a través del buque de Pemex, lo que significaba que esos cargamentos serían exitosos, pues se trataba de un barco que pertenecía al Gobierno de México.

“‘En la reunión los funcionarios de Pemex y los políticos dijeron que querían exportar 100 toneladas de cocaína y ellos querían saber si mi papá y mi compadre ‘Chapo’ podían proveer esa cantidad de cocaína, mi papá y ‘Chapo’ hablaron con Jorge Cifuentes para ver si podía proveer esa cantidad, el barco era del Gobierno, así que era muy bueno saberlo, porque significaba que el cargamento iba a ser exitoso’”, narró ‘El Vicentillo’.