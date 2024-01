“Le quitas el dinero a mi papá”: hija confronta a la amante de su padre de 70 años | VIDEO

La mujer al ver a la hija salió de la camioneta para huir del lugar.

“Ya te vi bien, cabron@”, fue una de las amenazas que le hizo una mujer a la supuesta amante de su padre de 70 años de edad al verlos en la camioneta de éste a plena luz del día.

En el video viral publicado en redes sociales se puede observar a una mujer caminando en dirección a la camioneta blanca que se encuentra estacionada para después encarar a la amante de su padre.

Amenaza con golpear a la amante

Al ver a la mujer platicando con su padre, quien sólo se ríe por la acción, la hija procede a amenazarla con golpearla al saber que le está quitando el dinero de su pensión.

“Así que tú eres la que le quita el dinero a mi papá”, le dice la hija a la amante, quien se defiende al expresar: “No, yo no se lo quito, señora, lo acabo de conocer”.

La conversación subió de tono cuando la hija no creyó que la mujer apenas conoció a su padre, por lo que la amenazó de golpearla: “No, no lo acabas de conocer, ya te identifique cabron@, le quitas el dinero a mi mamá, vale más cabron@, hija de tu put@ madre, vas a ver”.

En la grabación, la mujer llega a la camioneta de su progenitor y la supuesta amante al verla huye rápidamente para no ser agredida. Crédito: X / El Ranchero Loco

Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de un millón de reproducciones en la red social de X, la cual compartió el video.

“Y el don risa y risa”; “Los hombres son así, no es sorpresa”; “La hija que quiere la lana del papá”; “”A dónde van a parar las ‘pensiones”, “Lo que más le molesta a la hija, es que ese dinero no se lo quita ella”; “que le valga ver donde se gasta su pensión el Don, chinga, si anda bien feliz jajaja”, fueron algunos de los comentarios de usuarios sobre el video viral.