“¡Hijos de toda su madre!”: ciudadano exhibe robo de columpios en parque tras días de su remodelación en Ecatepec

Solamente tenía tres días de remodelación el parque y ya fue victima de robo. (TikTok @demuseldemonio)

“Ches hambreados”; “que bonito pueblo mágico”; “Ecatepuk, un lindo lugar para vivir”, fueron algunos de los comentarios que escribieron usuarios de las redes sociales en un video de un ciudadano del municipio de Ecatepec, Estado de México mostrando su molestia al ver que el recién parque remodelado fue víctima de robo.

Te puede interesar: Juez ordena suministrar agua potable a habitantes de 154 colonias de Ecatepec, Edomex

Y es que en el video del luchador profesional Demus, el demonio, se puede escuchar su molestia al llegar al parque y ver que los amantes de lo ajeno se robaron los columpios.

“Hijos de toda su pu%@ madre, se robaron los columpios, apenas los pusieron. No, no, no mi grandiosa Ecatepec, qué poca madre, los pusieron el domingo y ahorita es martes, ya se los llevaron”, expresó con coraje el usuario.

Vuelven los columpios

Los columpios volvieron y la gente ya puede disfrutar de ellos. (TikTok @demuseldemonio)

Al hacerse viral el video, que obtuvo más de un millón de reproducciones, el mismo usuario de TikTok exhibió con mucha alegría que los columpios volvieron en otra grabación.

Te puede interesar: Clima en Ecatepec: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

“Ahuevo, ching@ ya los volvieron a poner, esta es la voz del pueblo, ahí está, otra vez. Gracias a todos los que hicieron viral el video”, expresó con felicidad Demus, el demonio, quien aprovechó a grabar a su amigo jugando en los columpios.

Ecatepec, entre los municipios más peligrosos del Edomex

En el video, el usuario dijo que apenas el parque había sido remodelado. Crédito: TikTok Demus El Demonio

De acuerdo con la última encuesta por el Inegi en diciembre de 2023, el municipio de Ecatepec de Morelos es el segundo lugar de percepción de inseguridad.

Te puede interesar: Bloqueo en autopista México-Pachuca desata caos vial en Ecatepec

Según su lista, dicho municipio pasó de septiembre de 2023 con 84.6% al 88:7% en diciembre del mismo año, por lo que se ubica como el segundo peor, solo por detrás de Toluca de Lerdo.

Un dato a destacar es que seis de los ocho municipios del Estado de México que participan en la encuesta lideran las listas de percepción de inseguridad en cajeros automáticos, transporte público y banco.