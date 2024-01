Estas son las empresas que construyeron la fortuna de Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia por el PRI, PAN y PRD

La precandidata presidencial de la oposición reaccionó al secuestro de 31 migrantes en Tamaulipas. Crédito: Cuartoscuro

Xóchitl Gálvez Ruiz se ha convertido en los últimos meses en un personaje político relevante del país, no solo por las múltiples discusiones con el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sino por haber alzado la mano para competir por el cargo presidencial este 2 de junio.

La ex senadora del Partido Acción Nacional (PAN) fue uno de los perfiles que resonó para entrar en la contienda electoral, primero como una posible aspirante a candidata de la Ciudad de México. No obstante, la falta de personajes fuertes en la ahora alianza Fuerza y Corazón por México, antes Frente Amplio, llevó a la también ex alcaldesa de Miguel Hidalgo a posicionarse como la preferida para buscar el título del Ejecutivo federal.

Te puede interesar: ¿Quién gastó más durante la precampaña? Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum entregaron sus reportes al INE

Ahora, en esta etapa política de Gálvez Ruíz— caracterizada por sus múltiples ataques al oficialismo— han relucido por temas como su origen, su familia y su riqueza y bienes, los cuales han sido cuestionados por la opinión pública al no ser del todo expuestos en sus declaraciones patrimoniales.

Xóchitl Gálvez habría presentado inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales (Cuartoscuro)

Cabe recordar que una de las críticas más relevantes sobre la riqueza de la ex legisladora fue cuando el presidente López Obrador reveló a través de su cuenta de X, antes Twitter, información relacionada con las empresas de la panista, en donde se detalla contratos irregulares entre el gobierno y ellas.

Te puede interesar: Tunden a Xóchitl Gálvez por nuevo error durante entrevista: “Ya se ve muy cansada” | VIDEO

“Esta es la información que recibí sobre contratos de Xóchitl Gálvez por alrededor de 1,400 millones de pesos en nueve años y que estoy enviando al señor Claudio X. González para su análisis y verificación. Además, él puede ampliar la información, con sus investigadores, y hacer la denuncia legal correspondiente”, indicó Andrés Manuel el paso mes de julio del 2023.

Cuáles son las empresas de Xóchitl Gálvez

La legisladora originaria del estado de Hidalgo ha dicho públicamente que su trabajo no solo ha sido marcado por el servicio público, sino, además, ha invertido en el ámbito privado. De acuerdo con su declaración patrimonial 3 de 3 de la candidata presidencial, son dos empresas relacionadas con ella, no obstante, una de ellas se encuentra a nombre de su esposo.

Estas sociedades llevan el nombre de High Tech Services SA. de CV y Operaciones y Mantenimiento a Edificios Inteligentes SA de CV.

La candidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Foto: Cuartoscuro

La primera de ellas fue fundada en 1992 por la ahora presidenciable y se dedica a la Consultoría de Ingeniería en el Diseño de Edificios Inteligentes. De acuerdo con la página oficial de la sociedad, los servicios que ofrece son un tipo de asesoría al cliente en el concepto de Edificio Inteligente, desarrollando proyectos de acuerdo a los alcances requeridos y coordinando con el resto de las instalaciones involucradas.

La segunda de empresa, no relacionada directamente a ella, pero sí a su familia, se refiere a servicios integrales a empresas con relación a cuartos de control, mantenimiento, detección de humo, automatización, controles de acceso entre otros.

3 de 3 de Xóchitl Gálvez (captura)

Patrimonios de Xóchitl Gálvez

De acuerdo con lo presentado en sus declaraciones, la entonces senadora de la República indicó que bajo su posesión cuenta con dos casas y un departamento en el estado de Hidalgo y la Ciudad de México con un valor de 2 millones 908 mil 754 pesos.

De igual manera fueron registrados dos automóviles pagados al contado del 2015 y 2006, así como joyas, obras de arte y menaje de casa con un valor estimado en 2 millones 700 mil pesos.