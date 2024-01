Michelle Salas reveló padecimiento que no la deja dormir: “Me duele el cerebro”

Michelle Salas preocupó a sus seguidores con su reciente revelación (Instagram: @michellesalasb)

Un padecimiento está atormentando a Michelle Salas, así lo reveló la famosa influencer este miércoles 24 de enero de 2024 en un par de historias de Instagram en las que incluso pidió la ayuda de sus seguidores en la red social.

La hija de Stephanie Salas reveló que padece de insomnio desde hace dos años y busca soluciones para combatir esta afección que le provoca “dolor en el cerebro”.

La creadora de contenido y modelo, conocida por también ser hija del reconocido cantante Luis Miguel, así como bisnieta de la primera actriz Silvia Pinal, hizo pública su situación a través de su perfil, comunicando su malestar y la falta de descanso a pesar de intentar dormir las horas necesarias.

“Buenos días, ay no, no están entendiendo, me acosté a los 10:00 de la noche tratando de dormir las horas que quería dormir y fue imposible, estoy teniendo un grave problema y no sé quién me pueda ayudar”, comenzó en su revelación la joven de 34 años, a quien se le ve en el interior de su automóvil, en el asiento trasero.

Stephanie Salas compartió con sus hijas en la boda de Michelle, celebrada en octubre de 2023 en Italia (Foto: Instagram)

La mujer quien apenas en octubre de este 2023 llegó al altar con su esposo, el empresario venezolano Danilo Díaz Granados, ha intentado mejorar la calidad de su sueño mediante el uso de suplementos como melatonina, valeriana y magnesio.

Sin embargo, estos no han resultado efectivos para conseguir un “sueño profundo” y completar su ciclo de descanso satisfactoriamente, según lo reveló la integrante de la dinastía Pinal.

“Me tomé magnesio y no logro desconectar el cerebro, mi cerebro no desconecta, me duele el cerebro y todo el tiempo, en la noche, estoy como despierta, pensando, y no logro descansar nada”.

Esta situación le resulta frustrante a la nieta de Sylvia Pasquel debido a su pasado sin complicaciones para dormir en distintos entornos como aviones o trenes.

La hija de Luis Miguel ha probado varios remedios sin éxito Crédito:Instagram@michellesalasb

En busca de ayuda, Michelle solicitó a sus seguidores recomendaciones y la asistencia de un especialista en trastornos del sueño, expresando su deseo de no acostumbrarse a vivir con insomnio.

“Se me hace rarísimo porque antes no tenía ningún tipo de problema durmiendo en el avión, en el tren o donde estuviera, pero estos dos últimos años han empezado a ser como que… no sé. No logro descansar, por mucho que me duerma las 8 horas, no llego a un deep sleep (sueño profundo) y me saca de quicio”, reveló la mayor de los tres hijos de Luis Miguel.

Tras un noviazgo de varios años, Michelle Salas y Danilo Díaz se unieron en matrimonio en una antigua finca italiana (Foto: Instagram)

“Si tienen algún tipo de recomendación, sugerencia, idea, algún doctor del sueño que me pueda ayudar, se los agradeceré infinitamente, porque la verdad, no me quiero acostumbrar a no dormir”, dijo en el clip dirigido a sus dos millones de followers en Instagram.

La insatisfacción en la calidad del descanso tiene una gran repercusión en la calidad de vida de las personas, y en el caso de figuras públicas como Michelle Salas, quien ha estado en el ojo del público desde una edad temprana debido a su linaje familiar, compartir estos desafíos personales puede generar un importante eco y sensibilización sobre la importancia de la salud del sueño.