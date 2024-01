Karol G en el Estadio Azteca: se liberan boletos para las tres fechas

Karol G tiene tres fechas en el Estadio Azteca (Jovani Pérez/Infobae)

Aunque Karol G fue criticada por el costo de sus boletos —a algunos les parecía muy elevado—, lo cierto es que tras el éxito inminente de las ventas para su presentación en el Estadio Azteca, la intérprete de éxitos como Tus Gafitas y Mi ex tenía razón incluso tuvo que añadir más fechas, ya que las primeras se agotaron muy rápido.

En octubre de 2023, hubo una gran cantidad de fans que se quedaron sin boleto, pero ahora tendrán una segunda oportunida para conseguir sus entradas y ver a La Bichota en el Estadio Azteca, ya que se liberaron algunos boletos.

Karol G cantará su álbum "Mañana será bonito" crédito @karolg/Instagram y Universal Music Latino

Boletos liberados para Karol G el 8 de febrero

Sección 643 Fila 3 - 719.75 pesos cada uno

Sección 324 Fila D, E y F - 2 mil 49.50 pesos cada uno

Sección 109 Fila 4 - 4 mil 379.75 pesos cada uno

Sección 109 Fila 9, 10, 13 y 15 - 4 mil 379 pesos cada uno

Sección General A - 6 mil 51.25 pesos cada uno

Sección PIT - 9 mil 625.75 pesos cada uno

Boletos liberados para Karol G el 9 de febrero

Sección 109 Fila 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14 y 15 - 4 mil 379.75 pesos cada uno

Sección 234 Fila 5 y 6 - 2 mil 903.50 pesos cada uno

Sección 210 Fila 1, 2 y 6 - 2 mil 903.50 pesos cada uno

Sección 324 Fila C y E, así como la Sección 305 Fila B, D y F - 2 mil 49 pesos cada uno

Sección General A - 6 mil 51.25 pesos cada uno

Sección PIT - 9 mil 625.75 pesos cada uno

Sección 444 y Sección 443 (ambas Fila 6) mil 573 pesos cada uno

Boletos liberados para Karol G el 10 de febrero

Estos son algunos de los boletos que se liberaron este 24 de enero para ver a Karol G (Captura de pantalla Ticketmaster)

Sección 611 Fila 1 - 719.75 pesos cada uno

Sección 444 Fila 8 - mil 573.75 pesos cada uno

Sección 443 Fila 6 y 7 - mil 573 pesos cada uno

Sección 324 Fila F - 2 mil 49 pesos cada uno

Sección 306 Fila C y E - 2 mil 49 pesos cada uno

Sección 211 Fila 3 - 2 mil 903 pesos cada uno

Sección 109 Fila 15 - 4 mil 379.75 pesos cada uno

Sección General A - 6 mil 51.25 pesos cada uno

Sección PIT - 9 mil 625.75

Los boletos para ver a Karol G en el Estadio Azteca están a la venta en la plataforma Ticketmaster, en realidad no hay algún horario límite para adquirirlos, así que estarán disponibles mientras no estén agotados. Se recomienda ingresar lo antes posible al sitio web para no quedarse fuera de Mañana será bonito Tour.

Cabe señalar que no se liberaron los mismos boletos para las tres fechas, además de que podría haber algunas secciones que ya no estén disponibles porque se liberaron pocos asientos.

La cantante colombiana Karol G estará en México para febrero EFE/ Adriana Thomasa

Aunque la preventa sólo estuvo disponible con el banco HSBC, en esta ocasión la plataforma de Ticketmaster va a aceptar cualquier tipo de tarjeta de crédito o débito. Cabe señalar que hasta hace algunos días, estos eventos estaban marcados como “Sin disponibilidad” o “Baja disponibilidad”.

En total, estos serán todos los conciertos que ofrecerá la cantante colombiana en México para el 2024: