Esto es lo que sucede si no pagas el predial; fecha límite para acceder al descuento

Esto es lo que sucede si no se paga el impuesto del predial a tiempo Foto: Cuartoscuro

Quedan muy pocos días para despedir al primer mes del 2024, por lo que los ciudadanos de todo el país tienen menos tiempo para realizar el pago del impuesto predial, al tiempo de obtener un descuento por ello. Dado que se trata de uno de los pagos que más llaman la atención cada que le damos la bienvenida a un nuevo año, es importante aclarar que en caso de no hacerse en tiempo y forma no solo hay repercusiones como multas y recargos, sino otros temas a considerar.

Desde que el 2024 comenzó, la Secretaría de Finanzas dio a conocer que durante todo el mes de enero los contribuyentes podrían gozar de un 8 por ciento de descuento, mientras que para el mes de febrero la condonación será solo del 6 por ciento. Asimismo, se sabe que incluso durante marzo sigue habiendo beneficios pero estos son únicamente del 4 por ciento en el pago anual, por lo que conviene aprovechar este mes para evita darle un duro golpe a la economía familiar y personal.

En caso de dejar pasar no solo los meses con descuento, sino además no pagar el impuesto predial de cada uno de los bimestres del año, tiene como consecuencia que los dueños de inmuebles o predios deban pagar una multa y recargos por cada pago vencido.

Hasta el 31 de enero se puede acceder al 8 por ciento de descuento Foto: Cuartoscuro

Si se trata de un inmueble que adeuda no solo un año sino que además no haya cubierto el pago por muchos años, la deuda no solo será elevada, sino que a la vez podría darle motivos a las autoridades competentes de embargar la propiedad.

Cuándo procede el embargo de una propiedad

Para que una propiedad sea embargada a consecuencia de no haber cumplido con el pago del predial, deberán pasar varios años del adeudo, proceso al que se le conoce comúnmente como Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE) y basta hacer mención, no se embargará de manera inmediata, sino que se atravesará por una serie de etapas a modo de dar oportunidad a los propietarios de cubrir el pago.

De manera inicial las autoridades informarán a los ciudadanos que hay un adeudo pendiente, el cual se podrá cubrir en un solo pago, incluyendo un descuento o bien en parcialidades tras llegar a un convenio. Al cubrir la deuda, el embargo se termina, de lo contrario, se procederá a ello de esta forma:

Embargo: autoridades quitarán la propiedad al dueño tras la falta de cumplimiento de la obligación.

Avalúo: la propiedad que ha sido embargada será valuada por expertos quienes determinarán su coste real. El fin es el de recuperar parte del dinero que no se ha cubierto en tiempo y forma.

Remate: una vez que se tenga el precio, los bienes serán rematados y con ello, el gobierno habría recuperado recursos perdidos.

Durante los meses de febrero y marzo también hay descuentos Foto: Cuartoscuro

Adultos mayores tienen más descuentos

El pago del predial se realiza de manera bimestral o bien por año, por lo que además de recibir el descuento con base al mes que se lleve a cabo la transacción, también se aplicará una condonación por pago anticipado, es decir, cuando se cumple con toda la obligación del año en curso.

Las personas que son jubiladas, pensionadas o adultos mayores, reciben más descuentos por cumplir con esta obligación. En el caso específico de la Ciudad de México, se cobrará una cuota fija de 62 pesos por bimestre o bien, se hará la condonación del 30 por ciento del impuesto predial. De tal manera que la cantidad a pagar por todo el 2024 será de 372 pesos. Además, se hará un descuento a esta cifra por pago anticipado el cual es de 29 pesos, quedando el total en 343 pesos.

Adultos mayores pueden tener mayores descuentos en el predial (Foto: Gobierno de México)

Para poder acceder a este descuento, se deberá acudir a la oficina de la tesorería ubicada en cada delegación de las 16 alcaldías de la urbe y presentar los siguientes documentos:

Último recibo de pago predial o el número de cuenta si se tiene

Identificación oficial con fotografía

Credencial de Inapam vigente

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses

CURP del contribuyente

Los servidores de la nación recuerdan que el trámite deberá hacerlo la persona que figura en las escrituras de la casa o en la factura del pago del predial que llega al domicilio particular. Cada uno de los documentos deberá presentarse en original y copia y, una vez que se tenga la línea de captura, se podrá proceder a hacer el pago en las mismas instalaciones de la tesorería.