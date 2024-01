“Estaba dormido”: así se enteró Christopher Nolan de las 13 nominaciones al Oscar de Oppenheimer, la película que regresa a México

En esta imagen proporcionada por Universal Pictures, la actriz Emily Blunt, izquierda, con el guionista y productor Christopher Nolan, centro, y el actor Cillian Murphy en el plató de "Oppenheimer". (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures vía AP)

Christopher Nolan todavía estaba durmiendo cuando su película, Oppenheimer, obtuvo 13 nominaciones a los Premios de la Academia el martes. Emma Thomas, la esposa y socia productora de Nolan, lo despertó después de que una ráfaga de mensajes de felicitación llegara a su teléfono.

“No crean que fue indiferencia”, dijo Nolan a The Associated Press, entre risas. “Simplemente, no queríamos echarle la mala suerte a nada. Ver las nominaciones era más de lo que nuestros nervios podían soportar, así que pasamos la noche ocupados y dormimos”.

Nolan y Thomas no tenían muchas razones para estar ansiosos. Oppenheimer, el extenso relato estadounidense de Nolan sobre J Robert Oppenheimer y la creación de la bomba atómica, ha sido más o menos la favorita para el Oscar desde que hizo su aclamado debut a finales de julio. El martes, obtuvo nominaciones por aparentemente todos los aspectos creativos de su realización, incluidas nominaciones de actuación para Cillian Murphy, Robert Downey Jr. y Emily Blunt.

En esta imagen proporcionada por Universal Pictures, el director Christopher Nolan, centro, y Cillian Murphy, derecha, en el set de "Oppenheimer". (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures vía AP)

Oppenheimer fue nominada por la dirección y el guion adaptado de Nolan; por la cinematografía de Hoyte van Hoytema; el montaje de Jennifer Lame; el diseño de vestuario de Ellen Mirojnick; el diseño de producción de Ruth De Jong y Claire Kaufman; el maquillaje y peluquería de Luisa Abel; mejor sonido; y la música original de Ludwig Göransson. Se quedó a una nominación de empatar el récord de mayor número de nominaciones al Oscar para una película, que todavía mantienen All About Eve, Titanic y La La Land.

Como parte de la celebración la película regresará a los cines de México a partir del jueves 25 de enero del 2024 en salas tradicionales y también en pantallas IMAX.

“Es asombroso”, dijo Thomas, quien charló junto con su esposo en una entrevista realizada unas horas después de que se anunciaran las nominaciones. “Luego seguimos con la rutina de despertar a un chico de 16 años, pero dando pasos muy entusiasmados”.

La gran deuda de la Academia con Nolan

FOTO DE ARCHIVO. Christopher Nolan recibe el premio al mejor director por "Oppenheimer" durante la 29º edición de los Critics Choice Awards en Santa Mónica, California, Estados Unidos. 14 de enero de 2024. REUTERS/Mario Anzuoni

Aunque Nolan es considerado como el gran cineasta de su época, nunca ha ganado un Premio de la Academia, ni ninguna de sus cintas ha ganado el premio a la mejor película. Fue nominado a mejor director una vez antes, por Dunkirk (Dunkerque). Pero la ausencia de Nolan en el escenario más grande del cine a menudo ha sido más notable que los honores que han recibido sus películas. Después de que The Dark Knight (Batman: El caballero de la noche) fuera pasada por alto como mejor película en 2009, la academia amplió la categoría a más de cinco películas.

Los Oscar de este año podrían estar encaminados a una coronación para Nolan, de 53 años, y una obra de tres horas que rompió récords -y la lógica convencional de Hollywood- al recaudar casi 1.000 millones de dólares en todo el mundo. Nolan y Thomas reflexionaron sobre el éxito de la película en los Premios de la Academia.

¿Ves el éxito de ‘Oppenheimer’ como una declaración a la industria, que generalmente canaliza grandes presupuestos a secuelas y remakes, sobre lo que es posible para una película original hecha a gran escala?

Nolan: Crecí amando las películas de Hollywood y creyendo que el cine realizado por estudios puede enfrentarse a cualquier cosa. Ver al público responder a eso este verano fue increíblemente emocionante y recibir este tipo de reconocimiento de la academia, no sé qué decir, realmente. Sin duda, confirma nuestra fe en lo que puede ser el cine de estudios.

23/01/2024 'Oppenheimer' de Christopher Nolan lidera las nominaciones a los Oscar con 13 candidaturas. 'Oppenheimer', la película de Christopher Nolan centrada en la figura del creador de la bomba atómica, es la gran favorita en la 96.ª edición de los premios Oscar con 13 nominaciones. Le siguen 'Pobres criaturas', con 11 candidaturas, 'Los asesinos de la luna', con 10 nominaciones, y 'Barbie', que opta a 8 galardones. CULTURA UNIVERSAL PICTURES

¿Has reflexionado sobre por qué ‘Oppenheimer’ ha resonado tanto con el público?

Nolan: Siempre es complicado tratar de analizar el espíritu de la época o analizar el éxito. Estábamos muy interesados y emocionados, en particular, de ver a los jóvenes respondiendo a un pedazo de historia. Vuelvo una y otra vez a la naturaleza única de la historia. Creo que es una de las grandes historias estadounidenses. Abarca muchas cosas importantes y dramáticas de nuestro pasado. Eso le da al público mucho a lo que aferrarse, cuando tienes un gran grupo de actores y un elenco increíble como el que tenemos, puedes hacer que esto se sienta real y emocionalmente accesible. Hasta ahí puedo analizar su éxito. Más allá de eso, a veces te montas a una ola y es algo maravilloso y único.

Thomas: A menudo piensas que la historia es el pasado remoto, y no es terriblemente relevante para el presente. Pero creo que lo especial de la historia de Oppenheimer es que todo de lo que trata la película también tiene una relevancia directa en este momento. Y creo que eso es algo que realmente conmovió al público.

Nolan: Sí, ese es un buen punto. Cuando empecé con el proyecto, uno de mis hijos me dijo sobre las armas nucleares: la gente de mi edad no se preocupa tanto por eso. Esto fue hace un par de años. Con todo lo que ha sucedido en el mundo desde entonces, eso ha cambiado mucho. Llegamos justo en un momento en que la gente empezaba a preocuparse por esto de nuevo, y a preocuparse por el destino del mundo. La historia de Oppenheimer es muy relevante para eso, no sólo por la amenaza de las armas nucleares, sino también para la creciente amenaza de inteligencia artificial y lo que puede hacer a nuestro mundo.

Aunque sus películas han sido a menudo celebradas por la academia, ninguno de los dos ha ganado un Oscar. ¿Este año se siente diferente?

Nolan: Creo que la amplitud del reconocimiento con el que nos despertamos esta mañana es algo que no habíamos experimentado antes, y es realmente emocionante para nosotros. Es una sensación única ver a la academia reconocer todos los diferentes aspectos de la película, desde las actuaciones hasta los logros técnicos del filme. Crecí viendo los Premios de la Academia. Es el pináculo del reconocimiento de tus compañeros.

En esta imagen proporcionada por Universal Pictures el cineasta Christopher Nolan trabaja con una cámara IMAX en el set con el actor Cillian Murphy durante la filmación de "Oppenheimer." (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures vía AP)

¿Ven “Oppenheimer” como la culminación de su colaboración como equipo?

Thomas: Definitivamente, se siente como una película que se hizo con todas las cosas que hemos aprendido juntos a lo largo de los años. Todo se ha conjuntado en esta película. Pero espero que no sea la culminación. Espero que podamos hacer otra. (Risas) ¡Estamos a mitad del camino!

Nolan: ¡Apenas estamos comenzando! Con cada película, tratas de construir sobre lo que has aprendido en películas anteriores.

¿Planean celebrar esta noche?

Thomas: Bueno, probablemente cenaremos con nuestros hijos. Tenemos uno que va a volver a la universidad. Tendremos una celebración familiar, eso se siente completamente apropiado dada la naturaleza de nuestra película y la forma en que trabajamos.

Con información de AP.