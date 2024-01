¿Quién sufrió más: Margot Robbie o Silvia Navarro? Ésta es la inesperada pena que une a ambas actrices

Ambas actrices sufren de la misma pena. (Warner Bros Pictures | Televisa)

Luego de las nominaciones a los Oscars la actriz mexicana SIlvia Navarro se convirtió en tendencia en redes sociales de forma inesperada. Muchos no entendieron de qué se trataba y qué tenía que ver con los Premios de la Academia en donde Oppenheimer, Poor Things y Los asesinos de la luna fueron bastante mencionadas. Aquí te explicamos que todo tuvo que ver con la película Barbie.

Te puede interesar: Mexicanos Nominados al Oscar 2024: quiénes son y en qué categoría compiten

La mañana del pasado miércoles 23 de enero, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció a los nominados en sus 23 categorías de los Oscars. Películas como Oppenheimer, Poor Things y Los asesinos de la luna fueron de las más nominadas con 13, 11 y 10 menciones respectivamente.

Sin embargo, de lo que más se ha comentado es de la ausencia de Barbie en algunas categorías clave. La película basada en la muñeca de Mattel obtuvo 8 nominaciones entre las que se incluyeron Mejor Película y Mejor Actor de Reparto para Ryan Gosling, quien interpretó el papel del muñeco Ken.

Margot Robbie y Greta Gerwig quedaron fuera de la contienda de Mejor Actriz y Mejor Director respectivamente en los Premios Oscar, generando toda clase de comentarios en redes sociales (Créditos: Warner Bros. Pictures)

La desagradable sorpresa, para muchos, fue que la actriz Margot Robbie no fue nominada a la Mejor Actriz por su papel protagónico en dicha cinta, ni tampoco la directora Greta Gerwig obtuvo mención en la categoría de Mejor Dirección.

Te puede interesar: Las firmas del INE más graciosas y VIRALES del Internet | FOTOS

Lo anterior desató un sinnúmero de críticas. Sobre todo de aquellos que señalaron que La Academia demostró ser misógina, dado que nominaron a Ryan Gosling y no a Margot Robbie, en una cinta que tiene una carga de símbolos y mensajes feministas bastante presentes.

A Silvia Navarro le pasó primero

A raíz de la controversia, el destacado periodista cinematográfico, especializado sobre todo en los números de taquilla, Edgar Apanco, señaló en sus redes sociales un caso muy particular. Recordó la vez que a Silvia Navarro le sucedió exactamente lo mismo que a Margot Robbie en otra premiación.

Las dos actrices sufren de la misma pena. (Captura: X)

“Margot Robbie debe sentir lo mismo que sintió Silvia Navarro con ‘Mi corazón es tuyo’. La telenovela se llevó 11 nominaciones a los Premios TvyNovelas, incluyendo a Jorge Salinas, Mayrín Villanueva, René Casados, Paulina Goto y Juan Pablo Gil... pero no Silvia Navarro”, escribió en redes.

Te puede interesar: Mitikah vs Xoco: tunden con MEMES a la plaza comercial por controversia de fuegos artificiales en fiesta patronal

Desde luego, lo que comenta el periodista es información certera. Mi corazón es tuyo fue una telenovela producida por Juan Osorio, protagonizada por SIlvia Navarro y Jorge Salinas. Mucho de lo que fue aquella producción se debió al carisma de la mencionada actriz, quien personificó a una especie de ‘Mary Poppins’ encargada de cuidar y educar a los hijos de una familia acomodada.

Durante los Premios TvyNovelas del año 2015 la producción recibió 11 nominaciones, entre las cuales no se incluyó a Silvia Navarro por su actuación. Fueron las siguientes:

Mejor telenovela

Mejor tema musical

Mejor actor protagónico - Jorge Salinas

Mejor actriz antagónica - Mayrin Villanueva

Mejor primer actor - René Casados

Mejor actriz juvenil - Paulina Goto

Mejor actor juvenil - Juan Pablo Gil

Mejor guion o adaptación

Mejor dirección de escena

Mejor reparto

Mejor Multiplataforma

Silvia Navarro en Mi corazón es tuyo. (Televisa)

La comparación propició que muchos recordaran la injusticia contra Silvia Navarro en aquella ocasión y que se desatara la conversación en torno a su trabajo. La gran mayoría concordó que se trata de una gran actriz que merece más reconocimiento por sus papeles en cine y televisión.

“El mejor análisis de los Oscars que he visto en film tuiter”, “Lo desvalorada que la tienen a Silvia Navarro. No entiendo la industria mexicana”, “Ay no amistad, ya volví a hacer corajes otra vez. Nunca voy a perdonar como me han tratado a mi Silvia Navarro”, “Güey si me agüita más lo de Silvia Navarro. Porque Ana es el mejor personaje y MCET la mejor novela del mundo” y “Creo que le pasó lo mismo con Caer En Tentación. Hizo una actuación INCREÍBLE y le ganó Maite Perroni quién, para ser honestos, en ese entonces no actuaba tan bien”, fueron algunos comentarios de los internautas.