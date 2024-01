“Decir groserías antes era ‘buena ondita’”: así respondió AMLO al polémico reclamo de Maru Campos por inseguridad en Chihuahua

La gobernadora de Chihuahua criticó al gobierno federal por ser omiso en materia de seguridad.

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, quien incluso recurrió groserías para reclamar al gobierno federal por no cumplir su tarea en materia de seguridad frente a delitos del fuero federal.

Durante la mañanera de este miércoles, el presidente López Obrador habló sobre las polémicas declaraciones de Maru Campos, quien llamó al gobierno federal a “dejar de ser omiso, sino es que decir pendejo”.

Al respecto, el presidente López Obrador optó por no responder y aseguró que antes el que se dijeran groserías era visto como una conducta “buena ondita”.

“Nada, nada, nada. Cuando hay groserías no. Ese es el lenguaje de otros, pero tampoco me quiero meter en asuntos. Antes hasta se llegaba a considerar progre o ‘buena ondita’ a los que decían groserías, y más si eran mujeres (...) No hay necesidad de eso”, dijo el mandatario federal.

López Obrador atribuyó la polémica declaración de la gobernadora Maru Campos a la temporada electoral que se vive en el país, en la que se elegirá a la presidenta, ocho gubernaturas, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el Congreso y cientos de presidencias municipales.

El presidente dijo que su mañanera “tiene su prestigio” y aseguró que no responderá a este tipo de declaraciones porque se les estaría haciendo propaganda.

Y es que en sus dichos, la gobernadora de Chihuahua aseguró que el clima de inseguridad bajo el cual cuatro integrantes de la familia LeBarón fueron privados de la libertad, es algo que compete al fuero federal.

Información en desarrollo...