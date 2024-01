Verónica Gallardo reapareció en medio de crisis de salud y se sinceró sobre su delicado estado: “Sigo mal”

Verónica se encuentra en vilo ante las próximas indicaciones de su médico (Foto: Recorte)

La periodista de espectáculos Verónica Gallardo preocupó a sus seguidores en días pasados al revelar que padece un problema de salud que la mantiene en vilo, así lo destapó en una transmisión en vivo donde no pudo contener las lágrimas.

Te puede interesar: Cuál es el estado de salud de Verónica Gallardo

La comunicadora de 63 años alarmó a sus seguidores al compartir un grave diagnóstico que le causa mucho dolor en una de sus piernas.

“Estoy muy mal, ya no puedo con la pierna. Me acaba de decir mi doctor que traigo paralizado un nervio, me van a hacer una radiografía”, exclamó la comunicadora del extinto programa La Oreja.

Te puede interesar: Verónica Gallardo se despide entre lágrimas por grave problema de salud

Además, “Verito” se comparó con la actriz Adriana Fonseca, quien recientemente dio de qué hablar al aparecer llorando durante un traslado en taxi de aplicación, tras un supuesto altercado con el conductor de la unidad.

La periodista sufre problemas de salud Crédito: YouTube @Vero Gallardo TV

“Espero que no necesite operación porque no sé qué voy a hacer. Pero perdónenme si no tienen programa hoy, ya me siento Adriana Fonseca, pero miren, aquí sí son de a de veras, no son de mentiritas (las lágrimas)”, afirmó.

Te puede interesar: ¿Por qué es tendencia ‘Siempre contigo Yeri Mua’?

El mensaje de Verónica Gallardo alarmó más a sus seguidores, pues sus últimas palabras sonaron casi a despedida.

“Estoy muy nerviosa de verdad, discúlpenme. Espero, si no me ven el lunes es que va a ser más feo, va a ser más gacho. Yo espero que no sea así, espero verlos el lunes y estar con ustedes”.

Ahora, para alivio de sus fans, Verónica apareció en su canal de YouTube este lunes 22 de enero, y además de dar información sobre el medio del espectáculo, la comunicadora abordó el tema de su salud.

Gallardo destapó que se encuentra a la espera de más exámenes para determinar el tratamiento adecuado, y expresó su disposición a seguir las indicaciones médicas.

En 2023 la periodista de 63 años sufrió la muerte de su esposo, el conocido "Gringo en México" (Foto: Instagram/@vero1gallardo)

“Les quiero comentar que sí sigo mal, por eso estoy en mi recámara desde el viernes, después de ese episodio, de verdad me espanté muchísimo, me espanté horrible, y eso es porque sinceramente yo nunca me he enfermado, la verdad, ni gripa, no me pasa nada, es raro que me enferme, a lo mejor una infección del estómago, la subida de la presión y cositas muy ligeras”, dijo en un primer momento la también youtuber.

El hecho de haber gozado de un buen estado de salud a lo largo de su vida fue determinante para que Verónica se asustara ante el reto que tiene que afrontar.

“Radiografías no me he hecho y menos así de emergencia, nunca se me ha roto un brazo, pero ahora sí me espanté porque no podía mover la pierna para nada, sentía como si trajera una piedra en toda la pierna, me dolía de una forma espantosa, el hecho de que me hayan dicho una una radiografía y vamos a ver qué te vamos hacer, dije: ‘¡De aquí me llevan al hospital y me cortan la pata!’”, compartió.

La periodista reveló cómo se encuentra anímicamente Crédito: YouTube@Vero Gallardo TV

Y es que un examen radiográfico reveló una anomalía en la columna vertebral de la reportera, la cual ella atribuye a un accidente previo que nunca fue tratado. Ante esta situación, la periodista resaltó la importancia de atender las recomendaciones de su médico, incluyendo la realización de una resonancia magnética, pese a su ansiedad frente al procedimiento.

“Ya cuando vieron la radiografía sí traigo un disco chueco, traigo el disco rayado, un disco de mi columna vertebral que no fue de ayer, antier, sino de hace muchísimos años; según yo recuerdo fue una caída muy fuerte cuando entré a una estética de mi queridísimo Alfredo Palacios y me caí de frente, se me enchuecó la columna y nunca me la traté de verdad porque no me dolía”.

Gallardo buscará en primera instancia que no le sea practicada una cirugía (Foto: Youtube/Vero Gallardo Tv)

Aunque mantiene su intención de evitar la cirugía, la periodista espera las opciones de tratamiento que se le ofrecerán, enfatizando que, esta vez, se adherirá a lo que el médico aconseje para su recuperación.

“El doctor me mandó a hacer una resonancia magnética. también me da pánico, y hasta mañana sabré lo que va a pasar, si hay algún tratamiento con medicamento o reposo o me lo dijo el doctor, de plano una operación, yo no quiero, pero bueno, a ver qué pasa, sinceramente sigo espantada, pero a ver qué alternativa nos dan, ahora sí le voy a hacer caso al doctor”, finalizó Vero Gallardo.