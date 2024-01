AMLO se lanza contra el Poder Judicial por la liberación de 8 militares en el Caso Ayotzinapa: “No estoy de acuerdo con Encinas”

El presidente López Obrador durante 'La Mañanera'. Crédito: Cuartoscuro

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó en contra el Poder Judicial luego de que se otorgara libertad a ocho elementos del Ejército investigados por el Caso Ayotzinapa. Asimismo, el mandatario federal se posicionó en contra de lo dicho por el exsubsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas.

Fue durante la conferencia de prensa matutina de este 23 de enero cuando el líder del Ejecutivo aseguró que el Poder Judicial ha protegido a quienes participaron en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’.

“No estoy de acuerdo con lo que dijo Encinas, no estoy de acuerdo. Lo que es lamentable es que el Poder Judicial, desde el inicio, proteja a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes y no se ocupe de garantizar la justicia en beneficio de los padres de los jóvenes desaparecidos”, declaró.

El presidente López Obrador se comprometió a continuar con las investigaciones en torno al caso. ( REUTERS/Raquel Cunha)

Por otra parte, reiteró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha politizado el asunto desde el principio y aseguró tener pruebas de que se dejaron libres a quienes participaron en los hechos, ocurridos en septiembre de 2014.

“Y las organizaciones, supuestamente de defensa de derechos humanos, se quedaron callados. Eso es lo que puedo comentar. Vamos a seguir con la investigación”, agregó.

¿Qué fue lo que dijo Encinas?

El pasado 20 de enero, la jueza segundo de distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, modificó la medida cautelar de ocho militares vinculados a la desaparición de los 43 normalistas, por lo que a partir del lunes fueron puestos en libertad y continuarán su proceso de esa manera.

Tras ello, el exsubsecretario de Derechos Humanos calificó el hecho como “un nuevo sabadazo” que “allana el camino a la impunidad”.

“Es más lamentable aún que abogados de la Sedena ―Secretaría de la Defensa Nacional― litiguen contra la investigación que encabeza el presidente de México”, agregó.

Morena ha respaldado el trabajo de AMLO y Alejandro Encinas en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 (Foto: Henry Romero/REUTERS/Infobae México/Mar L)

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) denunció acciones judiciales en el caso tras el fallo y expresó su rechazo.

“Ante dicha cerrazón, absolutamente injusta para las víctimas y para el Estado Mexicano dada la gravedad de los delitos que se cometieron en el caso Ayotzinapa, esta representación social federal presentará los recursos correspondientes para garantizar los derechos”, se dio a conocer.

Cabe destacar que los militares que ahora gozan de libertad provisional fueron detenidos en junio del 2023, acusados por los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada.

Adicionalmente, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que la jueza ordenó liberar a los implicados deberán cumplir con varias medidas, tales como no acercarse al estado de Guerrero, a las víctimas o a testigos de la desaparición de los 43 jóvenes.

“Buscan seguir culpando al Ejército”: AMLO

Este mismo martes, López Obrador acusó al Poder Judicial de querer seguir culpando al Ejército en el Caso Ayotzinapa y aseguró que no han abordado el tema de la manera correcta.

“¿Cómo liberan a delincuentes? ¿Cuál es la excusa más usual? que no se integraron bien las investigaciones. Como si esto fuera un asunto como cualquier otro; este es un asunto de Estado”, aseveró.

Asimismo, señaló que con esta acción buscan dos cosas:

Desprestigiar al Ejército “porque no quieren que haya una institución independiente y soberana”. “Hacerlo quedar mal”.