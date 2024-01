Álvarez Máynez elogió a Mariana Rodríguez y Samuel García durante su cierre de campaña en Nuevo León

Álvarez Máynez en su cierre de precampaña. Captura FB/Movimiento Ciudadano

El precandidato a la Presidencia de la República de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, cerró su precampaña en la plaza cultura de Monterrey, Nuevo León, quien estuvo arropado por una de las militancias más fuertes del partido naranja que hay en todo el país.

Durante su discurso, el aún diputado federal agradeció a la ciudadanía neoleonés por estar a su lado y recordó que su lucha es contra la vieja política, pues relató lo que vivieron como instituto político cuando presuntamente no dejaron que Samuel García, gobernador de Nuevo León, fuera el precandidato a la presidencia.

Sin embargo, sentenció que ni el Partido Acción Nacional (PAN) ni el Partido Revolucionario Institucional (PRI) saben con quién se metieron y no conocen la fuerza que tiene Movimiento Ciudadano, pues sentenció que están con un generación que no se va a conformar con el México actual.

“No nos conocen, no saben de los que estamos hechos, a las miles de personas que han entendido a los fosfo. No conocen a la generación que no se va a conformar con el México de hoy y que no quiere al México del pasado”, expresó el jueves 18 de enero.

Álvarez Máynez recriminó al PRI y al PAN (Movimiento Ciudadano)

Asimismo, recordó que los estados que más han avanzado en crecimiento económico y social son Nuevo León y Jalisco, mismos que son gobernados por cuadros emecistas, por lo que sentenció que es lo que desea para todo el país.

Álvarez Máynez también prometió que lograrán en tres meses darle la vuelta a las encuestas y así ganar la Presidencia de la República —actualmente se encuentran en tercer lugar, muy lejanos con el segundo y el tercer lugar—, puesto que tienen un plan para que México cuenta con un presidente y un gobierno que atienda las necesidades.

“Le vamos a dar la vuelta”

Para lograr lo anterior, refirió que tiene intenciones de trabajar por un México con justicia, pues sentenció que basta de que la gente tenga miedo, de que no se puedan resolver los temas de inseguridad, medio ambiente y económica, por lo que reiteró que su intención es que la nación cuente con un gobierno que no delegue y actúe según le convenga.

“Nosotros no vamos a delegar la tarea más importante de un gobierno”

Elogios a Mariana Rodríguez y a Samuel García

El precandidato a la presidencia elogió a Mariana Rodríguez y Samuel García (Facebook/Samuel García)

Posteriormente, aún en su disertación, el precandidato a la titularidad del ejecutivo aprovechó para elogiar a la precandidata a la presidencia municipal de Monterrey y el gobernador de Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú y Samuel García Sepúlveda, respectivamente.

En primer lugar, habló de la importancia de contar con una política que ponga a las infancias en el centro de la discusión, por lo que pidió aplausos para la titular de Amar Nuevo León por su trabajo en Capullos, además de que la llamó el perfil más importante de la nueva política.

“El México nuevo es un México de iguales, la igualdad se construye desde la infancia y el México nuevo va a poner a las infancias en el centro, como lo hizo Mariana en Capullos y en Amar Nuevo León”

Aunado a lo anterior, también reconoció al gobernador de Nuevo León por ser la persona que inició todo el movimiento que “hizo temblar” a la vieja política y le agradeció por haber cambiado las reglas para participar.

Finalmente, también destacó el trabajo en territorio y al interior del partido naranja de Dante Delgado y Luis Donaldo Colosio Riojas, a quienes señaló como dos de los políticos a los que más admira.

Mensaje para Marko Cortés y Alito Moreno

También mandó un mensaje a Alito Moreno y a Marko Cortés (Facebook/Alejandro Moreno)

Por último, Álvarez Máynez también aprovechó para agradecerle al presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, por mostrar el contrato de la alianza que hizo con el PRI en Coahuila: “Gracias por exhibirse y quitarse la máscara, eso es la vieja política”.

Aunado a esto, sentenció que la nueva política no tiene que ver con la edad, sino es ver a las personas con dignidad, por lo que también agradeció al dirigente del PRI, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, por colocar “gente incapaz” en puestos importantes.