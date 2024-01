Comerciantes de La Marquesa patean y golpean con palos a jóvenes I VIDEO

Jóvenes fueron golpeados por comerciantes de La Marquesa CRÉDITO: X/@Mexicanosayuda

Comerciantes de La Marquesa, Estado de México golpearon a jóvenes que disfrutaban de un paseo en la zona turística. Presuntamente la golpiza ocurrió luego de que tuvieron un desacuerdo por la renta de cuatrimotos.

Parte de lo sucedido quedó registrado en un video tomado por uno de los testigos. En la grabación se puede ver que hombres armados con palos agredieron a jóvenes, quienes terminaron en el piso.

En los primeros segundos de la grabación aparece una persona intentando subir a una camioneta; sin embargo, fue atacado por la espalda por uno de los agresores y a partir de entonces comenzó la golpiza a varios más.

Los comerciantes no cesaron la agresión cuando sus víctimas quedaron tiradas sobre la carretera, sino que los patearon en múltiples ocasiones mientras una acompañante pedía entre gritos que alguien interviniera o diera aviso a las autoridades.

La golpiza ocurrió luego de un desacuerdo por la renta de cuatrimotos Crédito: X/@Mexicanosayuda

En el video se escucha también una conversación entre testigos, según la cual el conflicto comenzó porque los clientes reclamaron a los arrendadores de cuatrimotos por un supuesto robo.

Víctimas aseguran que comerciantes de La Marquesa se negaron a devolverles su cambio

Luego de que el video captó la atención en redes sociales, las víctimas revelaron que la agresión ocurrió luego de que los comerciantes se negaron a devolverles su cambio.

En entrevista con Telediario, uno de los jóvenes agredidos explicó que quienes les rentaron las cuatrimotos acordaron devolverles su cambio cuando el recorrido terminara, pero al final argumentaron que ya les habían devuelto el dinero.

Los comerciantes no sólo se negaron a entregar el cambio, sino que se lanzaron en su contra con palos, hebillas, espuelas y fuetes. Una de las víctimas acusó que incluso los atacaron con caballos.

Víctimas explicaron que los comerciantes los golpearon tras negarse a devolverles su cambio (Miguel Angel Wong/Facebook)

De acuerdo con el testimonio de una joven, la primera agresión fue en su contra, cuando intentó intervenir. En su declaración ante el medio de comunicación, mencionó que un hombre la abofeteó y pateó, además de que más tarde la arrojaron contra el piso y perdió varias uñas en la trifulca.

Sumado a ello, uno de los jóvenes terminó en el Hospital Magdalena de las Salinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), debido a que sufrió varias contusiones por los golpes.

En redes sociales piden no visitar La Marquesa

Las reacciones en la red no se hicieron esperar y decenas de personas aseguraron que las agresiones de este tipo son comunes en La Marquesa, por lo que exhortaron a evitar a esta zona que consideran roja.

En la sección de comentarios hubo anécdotas de hechos similares y advertencias sobre el supuesto modus operandi de los comerciantes que controlan los servicios ofrecidos a los turistas, como renta de cuatrimotos y caballos.

“Si tienen oportunidad de NO IR a La Marquesa háganlo, son una bola de abusivos, ya ha habido otros casos (peores), el lugar ya está lleno de delincuentes que halconean y avisan qué personas llegan en buenos coches”, “Yo iba a ir a la Marquesa a acampar. Pero un amigo me dijo que es muy peligroso y con este vídeo lo confirmo. Mejor acampo en otro lado”, “Eso no es nuevo, tantos y tantos casos asi , y las autoridades nada hacen al respecto por eso mejor ya no vamos por alla , les pasó a mi familia cercana”, “Fuimos el 5 de enero y atestiguamos que golpeaban a un joven solo por reclamar sobreprecio de montar a caballo”, fueron algunas de las respuestas.