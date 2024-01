“¿Unas rimitas o qué?”: Xóchitl Gálvez presume encuentro con Santa Fe Klan | VIDEO

La aspirante a la presidencia publicó a través de las redes sociales un encuentro con el cantante causando impacto entre el público Crédito: Instagram @xochitlgalvez / captura de pantalla

De cara a las elecciones del 2 de junio, las cuales el Instituto Nacional Electoral (INE) ha considerado las más grandes de la historia debido a que no solo se buscará al sucesor de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sino que además habrá relevo en nueve entidades federativas y claro está en el Poder Ejecutivo, la precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruíz se encontró con un personaje trascendente de la industria musical lo que generó reacciones divididas entre los usuarios de las redes sociales.

Fue este sábado 13 de enero cuando la senadora con licencia y simpatizante del Partido Acción Nacional (PAN) publicó en redes sociales, específicamente la plataforma Instagram un reel donde presumió haber conocido al rapero mexicano Santa Fe Klan quien presuntamente se muestra a favor de su movimiento.

El famoso de 24 años de edad, originario de Guanajuato y cuyo nombre es Ángel Jair Quezada Jasso, reacciona con asombro a la presencia de la aspirante a la presidencia quien al estar a unos centímetros de distancia le exclama:

“Yo te conozco, cabr*n”.

El famoso saludó a la aspirante a la presidencia EFE/Isaac Esquivel

Ambos se saludan, no con un apretón de manos formal sino como al estilo del intérprete de Por mi México, Debo entender o Tu y Tú para con ello darse un abrazo que permitió que ambos fueran captados por las cámaras.

“Un saludo para toda la raza. Qué chido que apoya al barrio, jefa. Échele muchas ganas, mucha suerte y mucho éxito”, le dice el famoso.

La presidenciable incluso trata de hacer un gesto con las manos similar al del guanajuatense, por lo que a modo de estar ad hoc con él, tituló el video con la frase “¿Unas rimitas o qué?”, misma que se puede escuchar sobre puesta en el clip.

La precandidata de Fuerza y Corazón por México se reencontró con el cantante quien celebró que sea del pueblo Crédito: Instagram @xochitlgalvez

Aunque se trató de un video muy corto, internautas dividieron opiniones pues algunos celebraron que ambos hayan tenido la oportunidad de coincidir, mientras que otros simplemente se mostraron en contra pues se opusieron a que hiciera mancuerna con el rapero.

“Por favor Xóchitl, yo votaré por ti , pero ponte las pilas , no caigas en el juego del viejo , del populachero por favor”; “NO haga eso, por favor! Voy a votar por usted, pero México necesita PROPUESTAS y aplicación de las mismas, no videos con gente que no suma al futuro del país”; “Que mala campaña, ya ponte seria y demuestra que puedes ser la presidenta que necesitamos.. no es un circo” o “Con todo respeto que padre que quieras cotorrear Xóchitl, pero hasta Santa Fe Klan se sacó de pedo de cómo lo saludaste, no hay necesidad de forzar tanto las groserías, no pierdas tu naturalidad que te ha caracterizado”, fueron algunos comentarios que recibió.

No es la primera vez que Gálvez recibe criticas. (X/@XochitlGalvez)

No es la primera vez que la critican

La senadora con licencia ha dado mucho de qué hablar durante esta contienda electoral pues además de arremeter en contra del actual Gobierno, también ha cometido algunos errores en eventos públicos, lo que le ha valido burlas de parte de los votantes quienes le han pedido que de a conocer su propuesta de trabajo en lugar de solo lanzar ataques.

Asimismo, otros han resaltado que los videos que publica en donde aparece la gente saludándola y refrendando su apoyo, no parecen genuinos sino todo lo contrario, son actuados, lo que ha servido para asegurar que la presidenciable fue la que se enteró de la presencia del famoso y con ello, intentó que el encuentro fuera natural pero en lugar de ello permitió ver al cantante con una actitud entre incómoda y comprometida.

Hasta ahora la aspirante a la presidencia no se ha pronunciado por las críticas tras difundir su encuentro con Santa Fe Klan.