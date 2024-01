Podcasts encabezan la lista de los más escuchados en Spotify México

Spotify se ha convertido en una de las plataformas más importantes en el mundo debido a su amplio catálogo de música y podcast. (Infobae)

Aunque hay muchos debates sobre el origen de los podcasts y cuál fue el primero en la historia, no cabe duda que el surgimiento de plataformas por streaming como Spotify en el nuevo milenio han impulsado la popularidad de este formato.

Como bien lo dice la palabra “podcast”, se trata de un producto de audio que describe una serie episódica disponible para escuchar cuando el usuario así lo desee. La palabra nació formalmente en 2004, cuando se combinó Ipod y broadcast.

Ya se trate de salud, deportes, política, cultura y entretenimiento, este formato también ha recuperado su fama entre el público mexicano, aunque no todos los géneros gozan de la misma aceptación.

Desde temáticas criminales y hasta bienestar, aquí los podcast más populares

1. Relatos de la Noche

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica.

2. La Cotorrisa

Ricardo Pérez y Slobotzky se ponen a cotorrear como siempre, pero ahora lo están grabando. Escúchalos todos los miércoles hablando de noticias extrañas, datos curiosos, anécdotas hilarantes y aliviana el ombligo de la semana. Nuevo episodio todos los miércoles y domingo

3. La Verdad Sin Filtro

Todo acerca de relaciones amorosas e interpersonales, amor propio, el arte de sanar, psicología, temas espirituales y siempre revelando detalladamente las cosas como son: sin filtro. - Instagram lvsfpod jessicaalorc Tiktok lvsfpod jessicaloorc Twitter jessicaalorc

4. Paranormal

Canal de investigación y difusión de fenómenos no humanos (OVNI extraterrestre), duendes, fantasmas, clarividencia, médiums, brujería y demás anomalías paranormales que suceden dentro y fuera de nuestro planeta. Creado y conducido por: fepomx

5. Tu Desarrollo Personal

Desarrollo personal,espiritualidad,libertad financiera,emprender y liderazgo. Nuevo episodio los viernes.

6. El Podcast de Marian Rojas Estapé

Marian Rojas Estapé, médico y psiquiatra, nos ayuda en este podcast a entender aquellos aspectos fundamentales que afectan cada día a nuestra salud física y mental. Comprender es aliviar y así nos lo muestra desde su experiencia y conocimiento en cada episodio; en los que encontrarás consejos para vivir con más armonía a través del conocimiento de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra conducta y de nuestro mundo emocional. Entenderás que puede existir una manera de acercarte al cómo hacer que te pasen cosas buenas’, aprenderás del cortisol, del sistema reticular, de la oxitocina, de la corteza prefrontal y tendrás las herramientas necesarias para que puedas identificar a las personas vitamina que te rodean. El Podcast de Marian Rojas Estapé, es un podcast en exclusiva en Spotify.Créditos: Guion y locución: Marian Rojas EstapéProducción: Editorial EspasaDirección: Sergio García Jáñez y Sara AyllónGrabación: Margot MartínEdición: José David Delpueyo (Sunne)

7. Las Damitas Histeria

Dos morras que van a desmenuzar historias para así poder determinar si tú eres una histeriquilla o él es un eneje.

8. EL PODCAST DE STAND UP DE SPOTIFY

El Podcast de Stand Up de Spotify es pues es es exactamente lo que el título dice que es: Un Podcast de Stand Up de Spotify.Un registro sonoro (y ahora audiovisual en la segunda temporada) de la comedia stand up que se escucha actualmente en los escenarios de México y Latinoamérica, compilando las rutinas originales y exclusivas de decenas de comediantes tan diversos como originales en su arte.Así que, ponte tus audífonos (a menos de que estés en clase), abre los ojos (así es, ahora tenemos video), prepárate para lanzar unas buenas carcajadas (a menos de que no te guste ser feliz) e imagina junto a nosotros que eres parte de una de las mejores noches de comedia en vivo de este país (a menos de que de plano.. no quieras y pues, quiénes somos nosotros para obligarte).Escucha un episodio nuevo todos los Martes y Jueves de cada semana.El Podcast de Stand Up de Spotify es un podcast original de sí adivinaste de Spotify. CRÉDITOS (Segunda Temporada): Dirección: Raúl Campos & Félix de ValdiviaProductores Ejecutivos: Raúl Campos & Félix de ValdiviaProductora: Jimena L. Argüelles IzaguirreLine Producer: Raúl LópezProductor del Festival: Bubu RomoDirector de Fotografía: Daniel Blanco AMCDiseñador de Producción: Pablo GarzaSonido Directo: Christian GiraudFoto Fija: Jano TellezEditor: Pedro "Peye" FiguerasPost-productor: Joaquín Cordero BautistaSound Mix: César González y Ricardo SincoMúsica Original: Paul SefchovichDiseñador Gráfico: Antonio CervantesIlustrador del Festiva: Mike Maese & Carmen Irene GutiérrezCoordinador del Festival: Erik ZamoraCoordinador de Producción Ejecutiva: Pablo PenellaStage Manager: Jonás FierroServicios de Producción: NonStop MéxicoServicios Legales: Lorenzana, Hernández, Leal, AbogadosServicios Contables: Global Entertainment FirmAgradecimientos: Supremo & Rebel WingsPor Spotify: Head de Studios Latam y LatinX: Nacho GilHead de Podcast México: Thais TavaraProducción: Sofía García RamosAsistencia Jurídica: Janet Vazquez y Cristina ScaranoAudience Development: Patricia Cordero Gerente de Operaciones: Annie ChocronMarketing: Carlos Vallejo HuertaComunicación y Prensa: Cristina SancenCRÉDITOS (Primera Temporada): Dirección: Félix de ValdiviaProductores Ejecutivos: Raúl Campos Delgado y Félix de ValdiviaProductora: Valeria MartinoProductora Asociada: Maru AriasGerente de Producción: Martín Alonso AguilarCoordinador de Producción Ejecutiva: Pablo PenellaAsistente de Producción: Óscar Eder OlivaSonido Directo: Carlos FernándezFoto Fija: Alejandro TellezDiseño Sonoro: César González CortésMúsica Original: Paul SefchovichDiseñador Gráfico: Luis Antonio Cervantes AlatristeServicios Legales: Lorenzana, Hernández, Leal, AbogadosServicios Contables: Global Entertainment FirmAgradecimientos Especiales: Jarpa Studio y Parker & Lennox.Ciudad de México, 2023. Todos los derechos reservados.

9. DATE CUENTA PODCAST

SEGUIMOS EN CADENA DE ORACIÓN PARA QUE TE DES CUENTA PRESENTADO POR JORGE LOZANO H. CON ROCÍO GOMEZ TURNER Y SANDY FAYAD

10. Psicologia Al Desnudo | psi.mammoliti

La gestión emocional es la llave de acceso a una vida con sentido. ¡Y está en tus manos aprenderla! De la mano de la Psicóloga Clínica Marina Mammoliti nos sumergimos a bucear en las profundidades de la mente. En cada episodio de Psicología al Desnudo, el podcast 1 en salud mental y top 13 global, encontrarás herramientas muy valiosas para tu bienestar. ¿Nos acompañas? ¡Síguenos! https:psimammoliti.com

Qué es un podcast

Los podcast han retomado fuerza entre los usuarios de las plataformas de streaming, sobre todo tras la pandemia de coronavirus (Bloomberg/Gabby Jones)

Un podcast es un producto de audio que tiene una periodicidad definida y puede estar integrado por varios episodios, si bien tiene sus orígenes en la radio, actualmente quienes gustan de este formato pueden encontrarlo en páginas de internet o plataformas de streaming como Spotify.

Los podcasts iniciaron como una discusión entre varios participantes sobre un tema en particular, pero con el paso del tiempo las formas de hacerlos se han ido diversificando y ahora puede estar una persona hablando o un grupo; asimismo, no sólo se usan como espacio para intercambiar puntos de vista, sino también abarcan géneros de entrevista o ficción, como sucede con la historia de suspenso de la producción chilena Caso 63, uno de los podcast más escuchados a nivel mundial.

La palabra “podcast” fue usada por primera vez el 12 de febrero de 2004 por el periodista Ben Hammersley de The Guardian en un artículo en el que hablaba de lo viable que era económicamente hacer un programa de radio en línea y acceder a ellos cuando los usuarios quieran.

Aunque hay diversos debates sobre cuándo surgió el primer podcast en la historia, son varios los expertos que han señalado que la idea estaba clara desde la creación del fonógrafo de Thomas Alva Edison en 1870, cuando los intelectuales de la época como Philip Hubert, Octave Uzanne o Edward Bellamy pronosticaron que la gente acabría “leyendo con los ojos cerrados” los libros, periódicos y revistas y hasta las mamás dejarían de quedarse roncan contando cuentos a los niños antes de ir a dormir.