“Nos vemos en los debates”, la advertencia de Xóchitl Gálvez a la 4T

La precandidata mandó mensajes a la 4T (Cuartoscuro)

La precandidata a la Presidencia de la República por Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, lanzó una advertencia para la Cuarta Transformación y su representante, Claudia Sheinbaum Pardo, en donde les advirtió que los verá en los tres debates que se tienen previstos.

Te puede interesar: Eduardo Verástegui rechazó invitación de Xóchitl Gálvez para sumarse a su proyecto

Durante su discurso en su cierre de campaña en la Ciudad de México, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) con licencia sentenció que la exjefa de Gobierno de la capital del país busca que la ciudadanía se conforme con sus condiciones de vida y que la gente se quede en situación de pobreza; sin embargo, sentenció que ella busca conformar una clase media fuerte.

Asimismo, aseveró que, a diferencia del oficialismo, ella sí ha salido a recorrer las calles y sí escucha las necesidades de la población, por lo que adelantó que la diferencia de posiciones se verá en los próximos debates donde analizarán cuál es la propuesta que vale la pena para el país.

Te puede interesar: “¿Unas rimitas o qué?”: Xóchitl Gálvez presume encuentro con Santa Fe Klan | VIDEO

“Que se oiga claro: Claudia quiere que te conformes y yo estoy convencida que tú mereces más. Le vamos a ganar porque ella quiere un país donde los pobres sigan siendo pobres y yo quiero un país de clase media fuerte. Le vamos a ganar porque ella dice que México está mejor que nunca y eso vaya que es mentira, yo sí vivo en la realidad de los mexicanos, yo sí camino las calles, yo sí escucho a la gente, así que es que señora Sheinbaum, si le dan permiso, nos vemos en los debates”, expresó.

La precandidata de la oposición sentenció que va a ganarle al oficialismo Crédito: X/XochitlGalvez

Aunado a lo anterior, la política hidalguense apuntó que lo que de verdad quiere la gente es dejar de ser pobre y poder salir adelante, situaciones que ella habría vivido en carne propia en el pasado a diferencia de la exjefa de Gobierno capitalina, a quien catalogó como una mujer proveniente del privilegio.

Te puede interesar: Xóchitl Gálvez cierra precampaña con música y... teleprompter: “Que el INE saque a AMLO de la elección” | VIDEO

Sobre esto, Gálvez Ruiz también recordó el escándalo en el que estuvo involucrado su exesposo Carlos Ímaz Gispet, pese a que nunca se ha demostrado alguna participación de la militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Finalmente, sentenció que con su empresa pudo crear empleos y desarrollo para la población mexicana, a diferencia de ella que sí lo ha logrado.

“La gente quiere ganar más, quiere dejar de ser pobre, quiere salir adelante, pero Claudia Sheinbaum no entiende eso, porque ella no entiende a México. Ella viene del privilegio, yo vengo del esfuerzo. Ella siempre ha vivido muy bien del presupuesto, de los sobres amarillos, yo sí sé lo que no es llegar a la quincena, yo sí sé lo que es arriesgar mis ahorros en una empresa. Yo sé lo que es crear empleos, ella no ha creado un solo empleo en su vida y por eso le vamos a ganar”, expresó.

Xóchitl Gálvez pidió que AMLO se mantenga lejos de las elecciones

Xóchitl Gálvez volvió a echar mano del teleprompter para pronunciar su discurso ante simpatizantes del PAN, PRI y PRD en la Arena Ciudad de México (Crédito: Prensa/Xóchitl Gálvez)

En el discurso, Gálvez Ruiz también habló del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y solicitó tanto al Instituto Nacional Electoral (INE) como al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mantenerlo lejos de la contienda para que se den unos comicios libres y limpios.

“Señor presidente, no le tengo miedo porque no hay presidente más grande que el pueblo de México”

Sobre la misma línea, la precandidata a la titularidad del ejecutivo solicitó a los panista no perder su mística democrática, a los priistas dar su experiencia y conocimiento, así como a los perredistas su vocación en la justicia social para ganar las elecciones.