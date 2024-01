Este es el influencer que sorprendió a mesera con propina en forma de auto

Alexis Omman, propina a mesera.Foto: captura Tik Tok Alexis Omman

Una vez más el influencer mexicano, Alexis Omman que lo han apodado sus seguidores mexicanos como el Mr. Beast mexicano volvió a romper la plataforma de videos Tik Tok, con un genuino video en el que se le aprecia consumiendo en un restaurante de la Ciudad de México y en una charla casual que tiene con la mesera del lugar, le pregunta: ¿Cuánto es lo máximo que te han dado de propina?

A lo que la chica respondió el 30%, a lo que él responde y ¿te han dado de propina un coche? a lo que saca las llaves del susodicho alto y la chica con efusividad y al borde de las lágrimas dice: no me haga bromas porque voy a llorar y él responde: no es una broma. a lo que pregunta la joven: ¿es en serio? y Omman le responde nuevamente: sí está allá estacionado.

Influencer regala auto foto: Captura Tik Tok Alexis Omman

Luego de esa charla la chica pide permiso de acompañar al influencer a ver el vehículo y él dice éste es tú nuevo coche, la chica lo abraza, y va hacia el coche diciendo: ¡Qué bonito! y la cámara enfoca un Nissan Versa, luego en otro cuadro se aprecia a los dos conversando dentro del vehículo y ella confiesa que durante 5 autos ahorro para poder conseguir algo así y no estuvo ni cerca de lograrlo.

Él menciona que el coche se lo dan sus seguidores no él, porque gracias a ellos puede hacer ese tipo de videos. Posteriormente se muestra a la joven ser abrazada por sus compañeros de trabajo quiénes la felicitan por tener su auto nuevo y el seguidor mediante un leyenda pone que sí se hace viral el video, él podrá regalar en un futuro no muy lejano casas.

Alexis Omman regala auto. Foto: Captura de Tik Tok Alexis Omman

El video tiene un total de 9 millones de vistas y 1 millón de likes, estos datos recopilados 7 horas después de qué se subió el video.

Retos virales que premian los buenos valores

El el video antecesor a la propina en forma de auto Omman, puso a prueba a un taxista olvidando su celular, el cuál era uno de última generación, y luego puso a un motociclista a seguirlo, para monitorearlo para grabar la reacción del taxista una vez que se percatara de la presencia del objeto perdido.

Al poco tiempo llamó al número del celular extraviado y el chófer al mando del auto contestó la llamada, diciendo que iba a regresar el teléfono y lo hizo. Esto ocasionó que Alexis en efecto le diera un maletín con 10,000 pesos mexicanos en efectivo y más aparte el celular extraviado el cuál era nuevo.