¡Chicharito ven a salvarlos! De último minuto el “Guti” logró empate de Chivas ante Santos

De último minuto al 99, Erick Gutiérrez rescata el empate ante Chivas Foto: IMAGO7

Las Chivas rayadas del Guadalajara, tuvieron su primera presentación con Fernando Gago al frente del barco y recibieron a un Santos Laguna que no siente la ausencia de Brunetta, y que busca escalar más allá del Play-in que es la fase en la que se quedaron durante el torneo pasado.

Fue un partido muy aguerrido, pero en Chivas sorprendió la ausencia de Alán Mozo en el 11 inicial al igual que el Pollo Briseño y nuevamente dio de que hablar la ausencia de titularidad de Oscar Whalley que nuevamente terminó en el banquillo ante la hegemonía del Tala Rangel.

Muchas ocasiones no claras de gol tuvieron los rojiblancos, lo que les daba aires de que pronto caería “Su Majestad”, sin embargo, al 45 una falta sobre J.J Macías que era un penal indiscutible, terminó por no ser válida por un claro fuera de lugar que dejaba tablas la primera mitad.

Al inicio de la segunda mitad una barrida imprudente de Chiquete Orozco terminaba por darle la pena máxima a Santos que Harold Preciado fallaba mandando el esférico a un lado.

No tardó ni 10 minutos de fallado el penalti cuando Preciado se hizo sentir nuevamente a la liga quién fue el monarca del goleo del torneo pasado, abriendo el marcador y mandando silenciar al estadio Akron

Harold Preciado de Santos arranca la cuenta de goleo Foto: X/@ClubSantos

Las Chivas no paraban de llegar y parecía que buscarían el empate a toda costa hasta que con un gol de Gael García parecía que igualaban condiciones, lamentablemente la acción fue anulada porque se habilitó con la mano e hizo inválida la jugada.

Por el tiempo perdido de los minutos que se perdieron en la revisión del gol, el tiempo se alargó hasta pasados los 100 minutos de juego, no obstante antes de ese minuto, Chivas seguía atacando y no se cansaba de intentar no perder el encuentro hasta que al 99 con un cabezazo de Gutiérrez igualó las condiciones del partido, sentenciando el marcador y cada quién se fue con un punto a casa.

Empate de Chivas foto: X/@Chivas

Un final cardíaco nos dejó este encuentro, no obstante ambos equipos lucen propuestas interesantes, Santos parece haber reemplazado bien las bajas y por otro lado Fernando Gago nos muestra unas Chivas resilientes, perseverantes y con hambre de gol.

Es por ello que es muy interesante saber lo que será del equipo una vez que Cade Cowell y el posible fichaje de Javier el Chicharito Hernández se anuncien, por lo que esperamos cosas impactantes del equipo de la perla tapatía.