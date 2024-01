Así presumió Alito Moreno el apoyo a Xóchitl Gálvez en su cierre de precampaña

El líder del PRI en el cierre de campaña de Xóchitl Gálvez @alitomorenoc

La precandidata única de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez Ruiz, dio por terminada su precampaña en la capital del país, en donde fue acompañada por los dirigentes de los partidos que representa pese a los recientes conflictos que enfrentan.

La ex senadora del Partido Acción Nacional (PAN) se encuentra en la recta final rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio, quien, pese a estar en el segundo lugar de las preferencias, según distintas encuestas, aseguró ganar la presidencia de la República.

Desde la Arena Ciudad de México, la candidata única se le vio acompañada del líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas, quien no dudó en presumir el momento a través de redes sociales, en donde se vio rodeado de algunos militantes y simpatizantes.

“¡Xóchitl Gálvez es una gran mexicana, que durante toda su carrera de servicio a México ha demostrado capacidad y amor por esta tierra! ¡Unidos vamos a ganar para que México vuelva al camino de progreso y buen rumbo!”, destacó en su cuenta oficial de X, antes Twitter, junto a un par de fotos en el evento.

En el lugar también destacó la presencia de Marko Cortés Mendoza, presidente de Acción Nacional, quien respaldó a su precandidata como un emotivo mensaje. Al igual que el tricolor, el panista utilizó sus redes sociales para presumir el aforo en el recinto, no obstante, sus encuentros con los integrantes de las otras alianzas fueron mínimos.

“Hay unidad en la coalición Fuerza y Corazón por México, tenemos millones de corazones que quieren cambiar el rumbo del país y vamos con todo hasta la victoria”, destacó el blanquiazul.

El cierre de campaña de Xóchitl Gálvez reunió por primera vez a los presidentes del PRI y PAN, luego de haber protagonizado la controversia sobre los pactos políticos acordados en las elecciones locales de Coahuila.

La precandidata mandó mensajes a la 4T (Cuartoscuro)

Ante el conflicto, y a menos de 6 meses para que se lleve a cabo la contienda federal, Gálvez Ruiz se deslindó del escándalo y calificó de “inaceptable” que ambos líderes políticos pacten acuerdos para las candidaturas en procesos democráticos.

A través de una entrevista con el periodista José López Dóriga, la abanderada de la triada PRI-PAN-PRD, aseguró que “se encabronó” con lo que pasó, no obstante, recalcó que en dichas prácticas no tuvo nada que ver, pues recordó que su candidatura no estaba pensada en ese tiempo.

Gálvez Ruiz señaló que desde que fue senadora en el Congreso luchó para evitar estos vicios políticos, por lo que aseguró que, si llegará a la presidencia de la República, terminaría con las prácticas que ha criticado y señalado.

“No llegamos a la política para buscar un beneficio personal para nadie. Por lo único que tú puedes llegar a un cargo público es para cambiar las cosas, es para que el país camine distinto. Yo sí quiero decir que yo estoy aquí como precandidata a la presidencia de la República, primero, porque un millón de personas firmaron por mí (...) Me apena que pasen estas cosas pero conmigo van a dejar de pasar, se los digo sinceramente”, destacó en entrevista.

PRIAN en amenaza de desaparecer

El líder del PAN reveló en su cuenta de X, antes Twitter, un documento en donde se veían las firmas de ambos líderes y el actual gobernador de Coahuila, en donde se aceptaba una serie de acuerdos a favor para apoyar al candidato como el único de la oposición.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés denunció que no hubo cumplimiento en Coahuila; políticos rechazan repartición de cargos Crédito: X @MarkoCortes

“Es una verdadera pena que el recién entrado gobernador Manolo Jiménez mienta con tal facilidad; quién miente e incumple en lo poco, miente e incumple en lo mucho. El acuerdo político firmado por el hoy gobernador no está vinculado al porcentaje obtenido en el resultado electoral. Es muy sabido que Acción Nacional sacrificó una parte de su votación por no postular a un candidato a la gubernatura”, destacó.