¿Mente de Tiburón? Tras no vender roscas, revendedor anuncia nuevo negocio

En el marco en que los hogares mexicanos se preparaban para la llegada de los Reyes Magos, las cadenas comerciales y hasta panificadoras de cualquier rincón del país también se dieron a la tarea de producir en serie las roscas, las cuales suelen ser partidas en familia, entre amigos o lugares de trabajo con el fin de saber a quién le toca pagar los tamales el próximo 2 de febrero; sin embargo, la tradición orilló a que cientos de personas abarrotaran una cadena comercial de talla internacional a modo de conseguir uno de estos platillos que llegaron a venderse hasta en 800 pesos por unidad.

Una de las personas que cobró relevancia por la reventa de roscas de reyes fue un ciudadano de nombre Jesús quien publicó a través de las redes sociales que él había estado juntando recursos para adquirir varias unidades de la rosca de Reyes de Costco y revenderla, lo que le valió criticas que él mismo respondió afirmando que no le hacía daño a nadie pues era una fuente de trabajo que no implicaba en la comisión de ningún delito.

Fue tanta la critica en contra del originario de Mexicali, Baja California y del resto de las personas que revenden productos de esta cadena comercial que el mismo Jesús lamentó que por todo el hate que recibió -comentarios de odio-, fue que a diferencia de otros años, no logró vender todo el producto, el cual se sabe, llegó a doblar su valor unitario.

No se da por vencido

Si bien la venta de Roscas de Reyes será hasta el próximo 5 y 6 de enero del 2025 y por el momento no hay más festividades que impliquen una demanda de otros platillos, Jesús, el revendedor que se volvió viral, anunció que atravesar por la odisea de comprar los productos y revenderlos le dio la idea de montar su propio negocio al cual le puso nombre y que claro está, tiene que ver con la misma cadena comercial.

“Quiero hacer pedidos de las cosas de Costco para que la gente que no tiene membresía y yo traerles”, dijo.

El ahora empresario viral detalló que su negocio, al cual denominó Mandaditos El Chuy, consiste en que por una serie de cinco artículos de esta cadena comercial que le sean pedidos, él cobrará la cantidad de 100 pesos; sin embargo, no aclaró si al precio unitario de lo que los posibles clientes le pidan, también sufrirá algún aumento, especialmente tomando en cuenta que los establecimientos suelen aplicar descuentos al momento de pagar, lo que a los revendedores les generaría una mayor ganancia en caso de que además inflen los precios.

¿Es ilegal la reventa?

Antes de ponerse de moda la reventa de productos que se venden en establecimientos donde se requiere de una membresía, causó indignación la reventa de boletos para eventos tanto deporticos como culturales y sobre todo de entretenimiento -conciertos-, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se dio a la tarea de aclarar que este tipo de actividad, sobre todo la de la reventa de boletos para eventos en vivo sí se considera un delito que además está presente en el Código Penal Federal.

Dicho documento remarca e su artículo 243 que hay sanciones relativas en el caso de la falsificación de documentos donde se han incluido los boletos; no obstante, no se refiere a este como reventa, por lo que al tratarse de productos de cadenas comerciales como Cotsco que se caracteriza por vender al mayoreo, básicamente no se incurre en un delito, lo que ha dado pie a que no solo pasteles o postres en general sean ofertados en diversas partes de la vía pública sino que ahora, como pretende Jesús, evitaría que más clientes se afilien pues él les haría el trabajo de comprar.